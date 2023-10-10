Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав важливу умову початку переговорів із Росією. Він також повідомив, що Україна не прийме будь-яких територіальних поступок.

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Дмитро Кулеба назвав умову початку переговорів із Росією / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зрозуміє про готовність Росії до переговорів лише тоді, коли остання виведе свої війська з нашої території. Про це він сказав у інтерв'ю Forbes.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію – вони налаштовані на переговори", – сказав він.

Кулеба наголосив, що навіть після виведення військ Україна не готова автоматично погодитися на переговори.

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"Занадто часто Росія дурила нас, європейців, американців, щоб можна було їй повірити з першого слова чи кроку", – додав міністр.

Відповідаючи на запитання про ситуації або події, при яких українська та російська сторони можуть виявити інтерес до переговорів, Кулеба висловив наступне:

"Мій мозок наразі займається вирішенням більш нагальних проблем. На горизонті ще не зʼявилися подразники, щоб мій мозок перемкнувся на них".

Також він наголосив, що якщо хтось наважиться заговорити з ним про територіальні поступки України, то "розмова буде неприємною".

"Поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки – навіть не думайте про це", – сказав міністр.

Переговори із Росією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, внаслідок зменшення підтримки України з боку союзників цілком можлива так звана заморозка бойових дій, яка призведе до початку переговорів з росією за певними кейсами, вважає експерт Віталій Кулик.

Також, Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою мирного саміту, який Україна хоче провести пізніше цього року. За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, зустріч попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі.

В той же час, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, офіційний Київ самостійно вирішуватиме питання перемовин з Москвою, яка не демонструє прагнення до реального діалогу. Однак жодних переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним не буде.

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