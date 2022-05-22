УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Латвії побили хлопця з українським прапором на плечах: нападника швидко відшукали і затримали

22 травня 2022, 09:29

Найближчим часом поліцією буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу. Примітно, що раніше чоловік вже потрапляв у поле зору поліції.

Кулак, Прапор
У Латвії побили чоловіка з українським прапором на плечах / ua.depositphotos.com

У столиці Латвії, місті Рига, в ході масового заходу "за звільнення від радянської спадщини" неадекватний чоловік побив хлопця, який був закутаний у Прапор України. Про це повідомляє видання Delfi.

Близько 2 години ночі співробітники Ризького Земгальского ділянки державної поліції разом з працівниками спецназу Ризького регіонального управління затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік 1984 року народження, який переховувався за димоходом на горищі за місцем свого проживання. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Кримінальний процес розпочато за частиною 2-ї 231-ї статті кримінального закону Латвії "Хуліганство", яке пов'язане з нанесенням тілесних ушкоджень потерпілому. За таке порушення закону загрожує строк позбавлення волі на строк до п'яти років або короткострокове позбавлення волі, а також поліцейський нагляд, громадські роботи або грошовий штраф.

читайте такожРосіянка поскаржилася на те, як її з друзями побили українці в Греції за крики "Слава Росії"

Нагадаємо, раніше на болгарському курорті Варна компанію росіян-двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю-після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Вели себе буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки".

Після видворення з готелю їх затримала поліція", - пишуть у болгарських соцмережах.

Також повідомляється, що росіяни видавали себе за біженців з України

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Латвія прапор України бійка
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:05

Україна вимагає зброї: розмови з РФ не допоможуть, треба повернути її в адекватний стан - Подоляк

10:01

Військовий експерт пояснив, чому масштабний контрнаступ української армії під питанням

09:39

Прикмети на 22 травня: що не можна робити в день святого Миколая Чудотворця і як не потрапити в бідуВідео

09:29

РФ розгорнула Іскандери біля кордону з Україною і вивела в море дві третини підводних човнів

09:29

У Латвії побили хлопця з українським прапором на плечах: нападника швидко відшукали і затримали

Реклама
09:16

Черг не буде: чому загальна мобілізація не дасть переваги КремлюПогляд

08:45

Хотів заспівати Путіну пісню "Ми ніколи більше не будемо разом": Блінкен пожартував над господарем Кремля

08:39

"Переміг рак, але втратив зв'язок з людьми": режисер Олівер Стоун розповів про хворобу Путіна

08:24

Гороскоп на сьогодні, 22 травня 2022: Близнюкам - гроші, Скорпіонам - подарунок долі, Козерогам - важлива людина

08:12

Швидко війна в Україні не закінчиться буде: експерти назвали причини - ВВС

08:03

Партизани підключилися до ЗСУ на Запоріжжі: знищили артилерію і "глушилку" зв'язку

07:31

День святого Миколая Чудотворця 22 травня: душевні привітання і картинки до свята

07:23

Окупанти хочуть захопити решту районів Херсонщини і пробитися до Запоріжжя - західні експерти

07:00

День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні

06:38

Арестович назвав одне з головних завдань Росії на теперішньому етапі війниВідео

06:29

Сталева фіга для Путіна: чому Заходу не можна допустити перемоги РосіїПогляд

05:40

Україна знищить Кримський міст, якщо буде операція щодо Криму - ЗагороднійВідео

05:10

Як виглядає танцюючий килим з Kalush Orchestra без маски - МС КилимМен в реальному житті

04:49

Яких жінок обирають чоловіки: головні дві якості

04:30

Дали довічне: зірці Втечі з Шоушенка Моргану Фрімену заборонили в'їзд до РФ

Реклама
04:10

На Україну налетить ураган і вдарить "мороз": синоптики попередили про потужний штормВідео

03:56

Весілля під час війни: суддя Майстер-шеф вийшла заміж

03:35

Коли в Україні "розрулять" паливну кризу: експерт назвав терміни і способи

03:31

Як швидко і якісно відмити духовку від жиру та нагару

03:19

Алла Пугачова прокоментувала розлучення з Максимом Галкіним

03:01

Жіночий гороскоп на тиждень 23-29 травня: Овнам - здійснення бажань, Левам - вороги, Козерогам - заздрість

02:14

Самогубство або "хлопок" в бункері на Уралі: аналітик спрогнозував долю Путіна

01:35

Військовий експерт пояснив, чому Кремль кидає в бої на Донбасі "вагнерівців"

01:28

"Путіна отруїли": Даша Астаф'єва в одній ковдрі зробила пікантне передбаченняВідео

00:31

"Нацисти самі все розбомбили": Макаревич прокоментував розстріл еко-парку в Харкові рашистами

00:26

Складна ситуація: війська РФ намагаються наступати на Слов'янськ та Сєвєродонецьк - ЗеленськийВідео

00:01

У Рубіжному буряти по-варварськи виловили з озера декоративних коропів та з'їли

21 травня, субота
23:31

Полякова та інші отримали жорстку відповідь: Федишин накинулася на колег за критикуВідео

23:27

ЗСУ зупинили російський наступ у районі Гуляйполя, тривають бої - Арестович

23:12

Росія 85 днів воює не з НАТО, а з Україною: діалогу не буде, допоки Москва не прозріє - ПодолякВідео

23:03

Маша Єфросиніна показала прощальний подарунок від чоловіка

22:59

Шукала в полі серед трупів: мама українського бійця вивезла сама тіло сина в багажнику з-під ХерсонаВідео

22:51

У Маріуполі рашисти створюють "добровільні" дружиниВідео

22:25

Війська РФ форсували Сіверський Донець: ЗСУ завдали удару по ворогу і рознесли понтонну переправуВідео

22:22

Окупанти вбили відомого українського футболістаВідео

Реклама
22:09

Немає волі: Німеччина відмовляється постачати Україні навіть старі БМП - Bild

21:39

Співачка Камалія розповіла, навіщо під час війни звертався до неї Володимир ЗеленськийВідео

21:26

Американські гаубиці М777 відправляються з США на допомогу ЗСУ для боротьби з військами РФВідео

21:23

Вже скоро: окультист назвав точну дату смерті ПутінаВідео

21:12

Син Віктора Павлика потрапив до лікарні з сильними болями

21:11

ЗСУ ліквідували племінника заступника міністра оборони Росії

21:03

Українські військові точним ударом знищили гармату Піон окупантів: видовищне відеоВідео

20:40

Блокада Туреччиною вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: Ердоган назвав умову АнкариВідео

20:27

Прикмети на 23 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:25

Лише Україна визначатиме, коли і як завершиться війна - Кулеба

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти