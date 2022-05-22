У Латвії побили хлопця з українським прапором на плечах: нападника швидко відшукали і затримали

У Латвії побили чоловіка з українським прапором на плечах / ua.depositphotos.com

У столиці Латвії, місті Рига, в ході масового заходу "за звільнення від радянської спадщини" неадекватний чоловік побив хлопця, який був закутаний у Прапор України. Про це повідомляє видання Delfi.

Близько 2 години ночі співробітники Ризького Земгальского ділянки державної поліції разом з працівниками спецназу Ризького регіонального управління затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік 1984 року народження, який переховувався за димоходом на горищі за місцем свого проживання. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Кримінальний процес розпочато за частиною 2-ї 231-ї статті кримінального закону Латвії "Хуліганство", яке пов'язане з нанесенням тілесних ушкоджень потерпілому. За таке порушення закону загрожує строк позбавлення волі на строк до п'яти років або короткострокове позбавлення волі, а також поліцейський нагляд, громадські роботи або грошовий штраф.

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Нагадаємо, раніше на болгарському курорті Варна компанію росіян-двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю-після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Вели себе буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки".

Після видворення з готелю їх затримала поліція", - пишуть у болгарських соцмережах.

Також повідомляється, що росіяни видавали себе за біженців з України

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