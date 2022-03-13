На кордоні з Молдовою спіймали українця, списаного з армії за "вагітність"

На українсько-молдовському кордоні на пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники затримали 53-річного чоловіка, який намагався покинути Україну. Як повідомляють представники Держприкордонслужби, в його військовому квитку значилося-знятий з військового обліку, оскільки "важко переніс процес виношування дитини і пологи".

"Затриманий мандрівник був переданий в поліцію, яка повинна розібратися в причині такої неординарної події: помилка або звичайне використання підроблених документів. За останнє Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до 2 років обмеження волі", - зазначено в повідомленні Держприкордонслужби.

читайте такожКількість військовозобов'язаних і професій скоротять: в Україні змінять правила військового обліку для жінок

Нагадаємо, раніше в понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря-громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.

Як повідомлялося, серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко – син і онук легендарної співачки Софії Ротару.