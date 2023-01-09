glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Жах як страшно" : у Бєлгороді та Курську паніка через потужну "бавовну"

9 січня 2023, 10:51
Сильні вибухи були чутні відразу в декількох населених пунктах в Білгородській і Курській областях.
Бєлгород
У Білгородській області гримлять вибухи / t.me/s/belgorod_informant

В Бєлгородської області РФ, недалеко від кордону з Україною, в ніч на 9 січня, а також вранці в понеділок прогриміли потужні вибухи.

Зокрема, сильні вибухи були чутні в місті Шебекіно Бєлгородської області. У місцевих Telegram-каналах опублікували відео з вибухами.

"Шебекіно зустрічає ранок з такими звуками", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Шебекіно знаходиться в 10 км від кордону з Україною.

"Село Безсонівка, пролітали вертольоти, і був гул дуже голосно, жах як страшно", - пишуть в месенджерах.

Звернемо увагу, що Безсонівка знаходиться буквально в 10 кілометрах від кордону з Україною.

'Жах як страшно' : у Бєлгороді та Курську паніка через потужну 'бавовну'

Крім того, також повідомляється про те, що вибухи чули і жителі Курської області РФ.

  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant
  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant
  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant
  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant
  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant
  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant
  • "Бавовна" у Білгородській області
    "Бавовна" у Білгородській області t.me/s/belgorod_informant

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

Читайте більше:

Курськ Бєлгород війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:54

У Путіна оцінили ймовірність укладення мирного договору між Україною і РФ

12:53

Гороскоп Таро на січень 2023: Козерогам - радість, Водоліям - очікування, Рибам - сумнівиВідео

12:46

Тіло відкопували з-під завалів: РФ обстріляла ринок на Харківщині, загинула власниця м'ясної крамниціФотоВідео

12:30

Путін у глухому куті, війна йтиме до його ліквідації або повалення – ЧорновілВідео

12:24

Помер світоч української музики, композитор Сергій Круценко - Джамала звинувачує в його смерті РФ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:19

ЗСУ просуваються на Луганщині, у військах РФ є розстріли за відмову атакувати - ГайдайВідео

12:08

У Дуди розповіли, що Польща зможе передати ЗСУ тільки невелике число танків Leopard

12:00

У Росії почнуться бунти, Путіна можуть прибрати і звалять усе на нього - Чорновіл

11:45

Блекаутів в Києві з лютого може не бути, якщо план енергетиків вдасться – експертВідео

Реклама
11:28

"Окупантів зносимо, знищили понад 100 росіян": десантник ЗСУ про оборону СоледараВідео

11:18

Німеччина може передати Україні частину БМП Marder з власних запасів - Der Spiegel

11:08

Під Бахмутом у боях з окупантами РФ загинув волонтер і захисник України Денис Галушко

10:57

"Росія розвалиться": жорстока боротьба за владу після Путіна зруйнує РФ – Foreign PolicyВідео

10:51

"Жах як страшно" : у Бєлгороді та Курську паніка через потужну "бавовну"ФотоВідео

10:41

Дівчинка дозріла: екс-чоловік Лорак показав їх "фігуристу" дочку в купальнику

10:38

Міста хочуть заблокувати реформу держдопомоги, аби не піддаватися "адміністративному тиску" АМКУ

10:36

"Це жертовна тактика": Заходу вигідно, щоб Україна довго вичерпувала ресурс РФ - Маломуж

10:25

Гороскоп на сьогодні 9 січня 2023: Овнам - купа роботи, Дівам - яскраві емоції, а Рибам - команда

10:01

Зброя Україні - шлях до миру, РФ мобілізувала 200 тис. солдатів і не зупиниться - СтолтенбергВідео

10:00

РФ боїться застосовувати свої новітні літаки проти України – розвідка БританіїВідео

Реклама
09:59

Шпалери можна не зривати: як прибрати цвіль на стінах

09:16

"На нас чекає важкий період": генерал Маломуж розповів про перспективи перебігу війни в Україні

09:10

На кожну полицю по брусочку: для чого люди кладуть мило в шафу

09:09

"Думав, що 40 млн людей верещатимуть від страху": в ОП пояснили "лякалку" Путіна про новий наступВідео

08:58

Танки Leopard для армії України: у ФРН припустили передачу Києву потужних бойових машинВідео

08:29

РФ ізольована, ракетна війна проти України не допоможе їй переломити хід війни - експерт

08:21

Для "особливо обдарованих" росіян: вам цієї війни не виграти, у Путіна немає шансівПогляд

08:15

В ОП пояснили, чому Єрмак пише ребусами

07:47

"РФ вже готова тікати з Криму і Донбасу": Подоляк розповів, як з України виганятимуть окупантівВідео

07:25

Італія може схвалити нову військову допомогу Україні не раніше лютого - La Repubblica

06:37

У РФ наростає невдоволення через фейк Шойгу про "акт помсти за Макіївку" - ISW

06:20

Як Міхалков намагався продатися американцям, але його не купилиПогляд

04:00

Як обрати повербанк для зарядки гаджетів: важливі нюанси, на які варто звернути увагуВідео

03:20

Найсмачніші пампушки з зеленню: фірмовий рецепт, який виходить у всіх ​Відео

03:03

"Мужика треба": Волочкова повністю роздяглася, прикрившись шматком тканиниВідео

02:30

Максимальні морози до - 24°: українцям назвали терміни арктичної аномаліїВідео

02:03

У стилі Мортіші Аддамс: "мама" Дженни Ортеги в напівпрозорому комбінезоні засвітила пишне декольте

01:34

Устілки з фольгою - як носити, щоб ноги були в теплі

00:51

Чому 9 січня не можна нікому чіпати ножі і ходити босоніж: прикмети і важливі заборони дняВідео

00:15

"Треба добудувати елементи держави": в ОП розповіли, чи піде Зеленський на другий термінВідео

Реклама
08 січня, неділя
23:46

"Богиня-русалка": Аліна Гросу в тісному бікіні похвалилася засмагою на пишних вигинах

23:30

"Це буде чудесний час": Подоляк анонсував "цікаві" процеси у РФ у найближчі 4 місяціВідео

23:07

В Україну увірветься потепління: синоптики розповіли, скільки протримаються найсильніші морозиВідео

22:44

Енергетика зашкалює: найуспішніші жіночі іменаВідео

22:02

Що відбувається в Бахмуті та Соледарі: Зеленський розповів про ситуацію в гарячих точкахВідео

22:00

"Спочивай з миром, братику": Потап розповів про смерть українського режисера

21:45

"Світ знову побачив, як Росія бреше": Зеленський розніс різдвяне "перемир'я" ПутінаВідео

21:45

Не від хорошого життя: навіщо в СРСР двері обшивали дермантином

21:41

"Животик очевидний": Лободу вітають з вагітністю

21:30

Бійці ЗСУ вправно відпрацювали по ворожим цілям: знищено одразу три дорогущі російські гелікоптериВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти