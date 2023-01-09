'Жах як страшно' : у Бєлгороді та Курську паніка через потужну 'бавовну'

Сильні вибухи були чутні відразу в декількох населених пунктах в Білгородській і Курській областях.

У Білгородській області гримлять вибухи / t.me/s/belgorod_informant

В Бєлгородської області РФ, недалеко від кордону з Україною, в ніч на 9 січня, а також вранці в понеділок прогриміли потужні вибухи.

Зокрема, сильні вибухи були чутні в місті Шебекіно Бєлгородської області. У місцевих Telegram-каналах опублікували відео з вибухами.

"Шебекіно зустрічає ранок з такими звуками", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Шебекіно знаходиться в 10 км від кордону з Україною.

"Село Безсонівка, пролітали вертольоти, і був гул дуже голосно, жах як страшно", - пишуть в месенджерах.

Звернемо увагу, що Безсонівка знаходиться буквально в 10 кілометрах від кордону з Україною.

Крім того, також повідомляється про те, що вибухи чули і жителі Курської області РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потужні вибухи прогриміли в Білгородській області, а також у тимчасово окупованому РФ Криму.

Місцева влада повідомляє про роботу системи ППО. При цьому збита ракета впала на розв'язку однієї з автодоріг.

"Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала наша система ППО. Постраждалих немає. Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", - пише він.

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