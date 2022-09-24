У Кремлі планують воєнний стан і заборону виїзду росіян за кордон - ЗМІ

У РФ можуть ввести воєнний стан через війну в Україні / t.me/DIUkraine

У РФ можуть ввести воєнний стан і заборонити виїзд чоловіків за кордон, якщо Україна продовжить атакувати так звані "приєднані території".

Як пише російське видання Верстка з посиланням на власні джерела, такий сценарій може бути реалізований після сфабрикованих "референдумів" про приєднання до Росії.

План ввести воєнний стан два джерела, близьких до Кремля, називали "небажаним, але можливим".

Крім того, за словами одного з них, заборона на виїзд з Росії чоловіків, які підлягають призову, може бути оголошена ще до звернення президента, так як влада оцінює потік виїжджаючих з країни чоловіків як такий, що "викликає тривогу".

"Референдуми" за захоплених територіях України

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

"Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і відомі. Тільки це нас і повинно цікавити. Не те, що звучить десь. А те, що є нашим завданням: більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил Спеціальних Операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, Національної гвардії, поліції, прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність", - заявив він.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

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