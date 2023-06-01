"Буде не тільки Бєлгород": Данілов розказав про плани російських добровольців

Данілов порадив звикати до того, що росіяни йдуть зі зброєю захищати свою країну.

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Російські добровольці підуть не лише на Бєлгород / Колаж: Главред, фото: t.me/legionoffreedom, УНІАН

Російські добровольці перейшли українсько-російський кордон та почали звільняти території РФ від диктаторського режиму. Однак це лише початок і росіяни підуть не лише на Бєлгород. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Радіо Свобода.

Данілов додав, що це вже не перший випадок, коли росіяни пішли захищати свою країну зі зброєю в руках. Секретар РНБО каже, що до цього вже слід звикати, адже вони на це мають повне право.

"Я впевнений, що це тільки початок – далі буде. Це буде не тільки Бєлгород. Ви ж бачите, що там відбувається – то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось робити. Дивна країна, що тут сказати", – сказав Данілов.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії 22 травня опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області. Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Бєлгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України. У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У Міністерстві оборони окупантів РФ 23 травня заявили, що російські війська, мовляв, "знищили" сили і засоби добровольців у Бєлгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів про цілі добровольців Росії:

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