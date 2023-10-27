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Підрив судна ЧФ у Севастополі: у Силах оборони натякнули на карму для окупантів

Олексій Тесля
27 жовтня 2023, 18:08
Окупанти раніше облаштовували мінно-вибухові загородження, нагадала Наталія Гуменюк.
Володимир Козицький
Судно Володимир Козицький підірвалося в Севастополі / Колаж: Главред, Фото: Pixabay , mil.ru

Не можна виключити, що в Севастополі великий протимінний катер Володимир Козицький підірвався на російській міні, заявила глава об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

В ефірі інформаційного телемарафону вона не виключила, що морська міна, на якій підірвалося судно РФ, могли готувати для українських кораблів.

"Не можна виключати таку "досаду" в російському виконанні, тому що нагадаю, навіть з досвіду того, як вони облаштовували мінно-вибухові загородження на лівому березі, а потім необережно підірвавши Каховську ГЕС самі ж собі ускладнили життя розкиданням великою водою тих мін, які готували для Сил оборони. Так, покарання не тільки небесне, а й морське спіткає тих, хто розкидав міни в Чорному морі", - зазначила Гуменюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в окупованому Севастополі вибухнув великий гідрографічний катер "Володимир Козицький" Чорноморського флоту РФ, призначений для пошуку морських мін: повалив дим після потужного вибуху.

Нагадаємо, раніше у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ Николай Муру.

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Севастополь чорноморський флот РФ вибух
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