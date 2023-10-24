У Севастополі лунали вибухи й стрілянина: окупанти заявили про 'підводну атаку'

У ніч на вівторок, 24 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі були чутні вибухи, а в кількох районах міста - стрілянина. В окупаційній адміністрації міста заявили, що Чорноморський флот РФ нібито відбиває "можливу підводну атаку".
Про вибухи в Севастополі повідомили близько 4 години ранку місцеві канали в Telegram. Канал Кримський вітер повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі, а також про звуки стрілянини. За даними ресурсу, російська ППО нібито намагалася збити безпілотник.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, якого незаконно призначили в Кремлі, заявив про "можливу" підводну атаку. Інші деталі він не уточнив.
"Гучні звуки – це на зовнішньому рейді. Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника", - написав він у Telegram.
Як повідомляв Главред, ввечері в неділю, 22 жовтня, у Севастополі прогриміли сильні вибухи. Перед цим в місті була оголошена повітряна тривога. Росіяни заявили, що нібито "збили" 2-3 ракети над Чорним морем.
В районі селища Цукрова Головка під окупованим Севастополем 18 жовтня ракетним ударом був вражений один з об'єктів Чорноморського флоту агресора Росії. Ракета прилетіла на територію військової частини, де знаходився військовий склад.
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