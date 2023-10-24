У Севастополі лунали вибухи й стрілянина: окупанти заявили про 'підводну атаку'

Про вибухи в Севастополі повідомили близько 4 години ранку у вівторок, 24 жовтня.

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Окупанти заявили про "можливу" підводну атаку в Севастополі / Колаж: Главред, фото: virtual-sevastopol.ru, скріншот

У ніч на вівторок, 24 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі були чутні вибухи, а в кількох районах міста - стрілянина. В окупаційній адміністрації міста заявили, що Чорноморський флот РФ нібито відбиває "можливу підводну атаку".

Про вибухи в Севастополі повідомили близько 4 години ранку місцеві канали в Telegram. Канал Кримський вітер повідомив про гучні вибухи о 3:35 і 3:40 в Севастополі, а також про звуки стрілянини. За даними ресурсу, російська ППО нібито намагалася збити безпілотник.

Скріншот Telegram

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, якого незаконно призначили в Кремлі, заявив про "можливу" підводну атаку. Інші деталі він не уточнив.

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"Гучні звуки – це на зовнішньому рейді. Чорноморський флот відбиває можливу атаку підводних диверсійних сил і засобів противника", - написав він у Telegram.

Як повідомляв Главред, ввечері в неділю, 22 жовтня, у Севастополі прогриміли сильні вибухи. Перед цим в місті була оголошена повітряна тривога. Росіяни заявили, що нібито "збили" 2-3 ракети над Чорним морем.

В районі селища Цукрова Головка під окупованим Севастополем 18 жовтня ракетним ударом був вражений один з об'єктів Чорноморського флоту агресора Росії. Ракета прилетіла на територію військової частини, де знаходився військовий склад.

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