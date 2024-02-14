У Конгресі США заявивили про 'серйозну загрозу' нацбезпеці: причетна Росія - CNN

Одне з джерел, яке бачило розвіддані, підтвердило, що насправді це вельми тривожний і дестабілізуючий російський потенціал, зазначили у ЗМІ.

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Конгресмени у США отримали попередження про "серйозну загрозу нацбезпеці" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube, uk.wikipedia.org

Голова Комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер попередив про "серйозну загрозу" національній безпеці США, яка вимагає негайної уваги Конгресу. Вона може бути пов'язаною з Росією. Про це повідомило CNN.

Хоча конкретна природа цієї загрози залишалася невідомою, два джерела ЗМІ та офіційний представник США, які ознайомились з даними розвідки, стверджують, що вона пов'язана з Росією. Ці джерела описали інформацію як "дуже чутливу".

"Одне з джерел, яке бачило дані розвідки, підтвердило, що "насправді це дуже тривожний і дестабілізуючий" російський потенціал, "про який нам нещодавно стало відомо", - вказано в публікації. відео дня

За даними CNN, Тернер відправив листа колегам у Конгресі, де вказав, що термінова інформація стосується "дестабілізуючої іноземної військової потужності". Комітет з розвідки проголосував за подання цієї інформації для перегляду і члени Конгресу мають час, щоб ознайомитись з нею.

Тернер закликав президента Джо Байдена розсекретити всю інформацію щодо цієї загрози. Натомість радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван був "дещо здивований" тим, що Тернер зробив публічну заяву перед запланованою наступного дня зустріччю з провідними законодавцями комітетів з національної безпеки.

Салліван підкреслив, що адміністрація Байдена "пішла далі й у більш креативний, більш стратегічний спосіб, займається розкриттям інформації в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка адміністрація в історії". Радник відмовився уточнити суть загрози.

"Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями, які він ухвалює, забезпечуватиме безпеку американського народу в майбутньому", - заявив Салліван.

Підтримка США України

Нагадаємо, Путін намагався домовитись з США про припинення вогню в обмін на окуповані території, але пропозицію відхилили. США відмовилися брати участь у переговорах без участі України.

Також президент США Джо Байден емоційно відреагував на ухвалення Сенатом законопроєкту щодо надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він закликав негайно винести законопроєкт на розгляд та наголосив на його критичній важливості в умовах російської агресії. Байден зазначив, що підтримка України є невідкладною, оскільки в українських солдатів закінчуються боєприпаси.

Як повідомляв Главред, низка республіканських сенаторів обговорили з можливим кандидатом у президенти США Дональдом Трампом ініціативу щодо надання Україні допомоги у вигляді кредиту. Частина посадовців підтримала цю ідею, вважаючи, що це дозволить змінити парадигму надання допомоги і забезпечить повернення грошей США.

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