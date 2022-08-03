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6600 грн для пенсіонерів-біженців: чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН

3 серпня 2022, 09:45

Українські чиновники в деталях розповіли про умови отримання грошових виплат пенсіонерам від ООН - в рамках допомоги постраждалим від війни українцям.

Пенсія
Чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН / УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Серед усіх видів грошової допомоги українцям, які постраждали через повномасштабну війну Росії проти України, деякі пенсіонери можуть отримувати і кошти від ООН. Зокрема, йдеться про програму допомоги українцям від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців).

Як кажуть у Мінсооцполітики, пріоритетом для ООН тут є біженці, які отримують пенсію до 3 тисяч грн.

Враховуючи, що допомога надається протягом фінансового кварталу щомісяця по 2200 грн на кожного члена сім'ї, сумарно пенсіонери можуть отримати 6600 грн.

Як отримати допомогу

  • звернутися до органів місцевої влади, які допоможуть з процесом реєстрації;
  • самостійно зареєструватися на сайті Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН;
  • подати заявку через інформаційну платформу єДопомога.

Що робити на платформі єДопомога

  • Відвідати сайт єДопомога.
  • Обрати напрямок "виплати від міжнародних організацій";
  • Заповнити заявку - вказати номер телефону, банківський номер IBAN, ідентифікаційний податковий код та паспортні дані.

"Важливо, що тільки один батько може подати інформацію про дітей у своїй заяві, не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі і помилка", — розповіли в Мінсоцполітики.

Як дізнатися номер IBAN

Цей номер можна дізнатися в особистому кабінеті або в додатку банку, де відкрито банківський рахунок особи-заявника.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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Автор: Єгор Бунін
пенсії ООН новини України
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