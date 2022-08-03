6600 грн для пенсіонерів-біженців: чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН

Чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН / УНІАН та https://ua.depositphotos.com/

Серед усіх видів грошової допомоги українцям, які постраждали через повномасштабну війну Росії проти України, деякі пенсіонери можуть отримувати і кошти від ООН. Зокрема, йдеться про програму допомоги українцям від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців).

Як кажуть у Мінсооцполітики, пріоритетом для ООН тут є біженці, які отримують пенсію до 3 тисяч грн.

Враховуючи, що допомога надається протягом фінансового кварталу щомісяця по 2200 грн на кожного члена сім'ї, сумарно пенсіонери можуть отримати 6600 грн.

Як отримати допомогу

звернутися до органів місцевої влади, які допоможуть з процесом реєстрації;

самостійно зареєструватися на сайті Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН;

подати заявку через інформаційну платформу єДопомога.

Що робити на платформі єДопомога

Відвідати сайт єДопомога.

Обрати напрямок "виплати від міжнародних організацій";

Заповнити заявку - вказати номер телефону, банківський номер IBAN, ідентифікаційний податковий код та паспортні дані.

"Важливо, що тільки один батько може подати інформацію про дітей у своїй заяві, не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі і помилка", — розповіли в Мінсоцполітики.

Як дізнатися номер IBAN

Цей номер можна дізнатися в особистому кабінеті або в додатку банку, де відкрито банківський рахунок особи-заявника.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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