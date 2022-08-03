6600 грн для пенсіонерів-біженців: чиновники пояснили, як можна отримати допомогу від ООН

Українські чиновники в деталях розповіли про умови отримання грошових виплат пенсіонерам від ООН - в рамках допомоги постраждалим від війни українцям.
Серед усіх видів грошової допомоги українцям, які постраждали через повномасштабну війну Росії проти України, деякі пенсіонери можуть отримувати і кошти від ООН. Зокрема, йдеться про програму допомоги українцям від УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців).
Як кажуть у Мінсооцполітики, пріоритетом для ООН тут є біженці, які отримують пенсію до 3 тисяч грн.
Враховуючи, що допомога надається протягом фінансового кварталу щомісяця по 2200 грн на кожного члена сім'ї, сумарно пенсіонери можуть отримати 6600 грн.
Як отримати допомогу
- звернутися до органів місцевої влади, які допоможуть з процесом реєстрації;
- самостійно зареєструватися на сайті Всесвітньої продовольчої програми (WFP) ООН;
- подати заявку через інформаційну платформу єДопомога.
Що робити на платформі єДопомога
- Відвідати сайт єДопомога.
- Обрати напрямок "виплати від міжнародних організацій";
- Заповнити заявку - вказати номер телефону, банківський номер IBAN, ідентифікаційний податковий код та паспортні дані.
"Важливо, що тільки один батько може подати інформацію про дітей у своїй заяві, не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі і помилка", — розповіли в Мінсоцполітики.
Як дізнатися номер IBAN
Цей номер можна дізнатися в особистому кабінеті або в додатку банку, де відкрито банківський рахунок особи-заявника.
Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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