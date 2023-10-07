В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

Інформацію про можливу загибель громадянки України і місцезнаходження інших українців перевіряють дипломати.

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В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають/ колаж: Главред, фото: скрін, Офіс президента України

В Ізраїлі могла загинути громадянка України, проводиться розшук ще двох українців.

Цю інформацію зараз перевіряють українські дипломати. Про результати перевірки даних щодо цих людей буде повідомлено пізніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 7 жовтня.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Як тільки будуть перевірені деталі щодо цих людей, українські дипломати повідомлять суспільству", – зазначив Зеленський. відео дня

Він повідомив, що з самого ранку перебуває на постійному зв’язку з українськими дипломатами і з розвідкою. За словами президента, через терористичний напад на Ізраїль та загрозу громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при Міністерстві закордонних справ України.

Зеленський закликав українців, які перебувають в Ізраїлі, бути максимально уважними та дотримуватися інструкцій від сил безпеки.

"За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, що б не відбувалось", – сказав глава Української держави.

Зеленський повідомив, що в Ізраїлі могла загинути українка/ скрін

Дивіться відеозвернення Зеленського про війну в Ізраїлі:

Війна в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Ввечері 7 жовтня повідомлялося, що війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Продовжуються бойові дії в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше сьогодні були захоплені бойовиками ХАМАС.

Також повідомлялося, що ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів – кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150. Понад 1100 осіб дістали поранення, серед них як поранені в наслідок ракетних ударів, так і від рук бойовиків ХАМАС, які проникали на територію Ізраїлю і розстрілювали військових і цивільних.

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