УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

Альона Вороніна
7 жовтня 2023, 22:01 оновлено 7 жовтня, 22:04
Інформацію про можливу загибель громадянки України і місцезнаходження інших українців перевіряють дипломати.
Израиль, Владимир Зеленскийези
В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають/ колаж: Главред, фото: скрін, Офіс президента України

В Ізраїлі могла загинути громадянка України, проводиться розшук ще двох українців.

Цю інформацію зараз перевіряють українські дипломати. Про результати перевірки даних щодо цих людей буде повідомлено пізніше. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 7 жовтня.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Як тільки будуть перевірені деталі щодо цих людей, українські дипломати повідомлять суспільству", – зазначив Зеленський.

відео дня

Він повідомив, що з самого ранку перебуває на постійному зв’язку з українськими дипломатами і з розвідкою. За словами президента, через терористичний напад на Ізраїль та загрозу громадянам України, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при Міністерстві закордонних справ України.

Зеленський закликав українців, які перебувають в Ізраїлі, бути максимально уважними та дотримуватися інструкцій від сил безпеки.

"За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, що б не відбувалось", – сказав глава Української держави.

Владимир Зеленский
Зеленський повідомив, що в Ізраїлі могла загинути українка/ скрін

Дивіться відеозвернення Зеленського про війну в Ізраїлі:

Війна в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Ввечері 7 жовтня повідомлялося, що війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Продовжуються бойові дії в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше сьогодні були захоплені бойовиками ХАМАС.

Також повідомлялося, що ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів – кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150. Понад 1100 осіб дістали поранення, серед них як поранені в наслідок ракетних ударів, так і від рук бойовиків ХАМАС, які проникали на територію Ізраїлю і розстрілювали військових і цивільних.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ізраїль Володимир Зеленський новини Ізраїлю
Реклама

Головне за день

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

22:01 Світ
НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

21:16 Україна
ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150

ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150

20:57 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:05

У мережі з'явилося фото сина путініста Баскова

22:41

Цей диво рецепт готували завжди в СРСР: 1 ложка в день, і восени хворіти ніхто не будеВідео

22:24

У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе

22:01

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – ЗеленськийВідео

21:24

Ситуація в Ізраїлі значно серйозніша, ніж може здаватисяПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:16

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

21:00

Це настільки смачно, втриматися неможливо: ідеальна осіння закуска за 2 хвилини - рецепт

20:57

ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150Відео

20:27

Ескалація між Ізраїлем та Газою: проміжні висновкиПогляд

Реклама
20:07

"Як на лісоповалі": Волочкову висміяли за її репетиції перед великим шоу

20:07

Війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа: деталі

19:59

"Вбиті горем": Байден емоційно відреагував на війну в Ізраїлі

19:19

Бруно Марс не виходить на зв'язок в обстріляному Тель-Авіві

19:14

"Ворог намагається вчепитися за залізницю": у ЗСУ розкрили важку ситуацію під Бахмутом

19:10

Що нового запропонував диктатор росіянамПогляд

18:54

У Криму вибухи: над Джанкоєм піднімається дим

18:28

"Важке завдання": армія України може звільнити Крим за допомогою двох шляхів

18:19

Пугачова і Галкін не виходять на зв'язок з Ізраїлю: росіяни почали зловтішатися

18:19

Добринін вперше пояснив розлучення з блогеркою квітковоюВідео

18:02

Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони

Реклама
17:47

"До кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів": представник ЦАХАЛ

17:14

Дощі литимуть по всій Україні: синоптики попередили про небезпечну погоду

17:13

Кількість загиблих зросла: в Ізраїлі повідомили про кількість убитих палестинцями

17:13

Як вінчання впливає на шлюб: що необхідно знати про таїнство

16:40

"Це страшний історичний момент": йде початок нової війни - прогноз астрологів

16:11

Яскравий феєрверк на Запоріжжі: HIMARS ЗСУ підірвав потужну ТОС разом з екіпажем РФВідео

16:06

Ти зберігаєш його неправильно: професійний пекар розповіла, де тримати хліб, щоб він завжди був свіжим

16:02

СБУ затримала "на гарячому" депутата, кума Медведчука: у чому його звинувачуютьФотоВідео

16:01

Довіру народу не повернути: після ганьби Потап випустив нову українську пісню

15:20

Моторошна гелловінська головоломка: знайди кажана серед котиків всього за 28 секунд

15:16

"Через РФ світ занурюється в хаос": Подоляк відреагував на події в Ізраїлі

14:58

"Терор - це злочин проти світу": Зеленський відреагував на атаку на Ізраїль

14:50

ЗСУ знищили під Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальйону ворога

14:38

Ізраїль у вогні, багато вбитих: всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війниВідео

14:34

Кошики будуть повними за лічені години: як швидко ростуть різні гриби після дощу

13:51

Зірка Жіночого кварталу натякнула на стосунки з відомим співаком

13:49

"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

13:29

Росія обстріляла ще одне мирне село: є загиблі і постраждалі

13:28

Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

13:00

Підліток залоскотав Кейт Мідлтон: момент потрапив на відеоВідео

Реклама
12:47

Заклеювати не потрібно: майстер на всі руки показав, що робити, якщо тягне з пластикових вікон

12:35

Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

12:17

Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах

11:57

Місячний календар 8 жовтня 2023: сила Місяця віщує дуже вдалий день на роботі

11:57

"Знову буде насильство": Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти в Україні

11:31

ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів: Ізраїль заявив про початок війниВідео

10:42

РФ збирає сили й націлюється на захоплення великого міста України – експерт

10:41

У Білорусі перевіряють бойову готовність: у ЗСУ відповіли, чи є загроза для України

10:37

День ангела 8 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

10:05

Росія взимку піде в новий наступ, якщо допомога США скоротиться - ЗолотарьовЕксклюзив

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти