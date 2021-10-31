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У Грузії підрахували голоси на місцевих виборах, у Тбілісі лідирує Каха Каладзе

31 жовтня 2021, 11:28

В єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах здобув кандидат від опозиційної партії.

Каха Каладзе
На виборах у Тбілісі лідирує Каха Каладзе / УНІАН

У ЦВК Грузії завершився підрахунок підсумків голосування у другому турі місцевих виборів, що відбулися в суботу. Перемогу в 19 з 20 муніципалітетів здобули кандидати правлячої партії "Грузинська мрія", в тому числі і п'яти самоврядних містах - Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті і Руставі.

Як повідомляє Інтерфакс, у Тбілісі у другому турі виборів мера після підрахунку 96,2% бюлетенів перемагає кандидат від правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, який набрав 55,5% голосів.

Кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНД) Никанор Мелія набрав у грузинській столиці 44,5%.

В єдиному Цаленджихському муніципалітеті на заході Грузії перемогу у виборах здобув кандидат від опозиційної партії "Єдиний національний рух" Гіоргій Харчілава.

Тим часом у ніч проти неділі лідери ЄНД заявили, що не визнають результатів другого туру місцевих виборів, бо вони були сфальсифіковані владою. У неділю в ЄНД мають намір оголосити про подальші протестні дії.

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Довідка

З осені 2011 року Каладзе відійшов від спорту і активно зайнявся політикою. Він вступив до лав тоді опозиційного руху "Грузинська мрія". У жовтні 2012 року, після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах, обійняв посаду віцепрем'єра і міністра енергетики Грузії. 21 жовтня 2017 року Каладзе обрали новим мером столиці Грузії, Тбілісі. Таким чином, після виборів 30 жовтня 2021 року колишній футболіст збереже посаду міського голови Тбілісі.

читайте такожГрузія "здала" Зеленського через арешт СаакашвіліРаніше йшлося про те, що поруч з однією з виборчих дільниць Тбілісі напали на кандидата в мери столиці Грузії Ніка Мелія. Один з невідомих підбіг до опозиціонера зі спини і вдарив.

Інцидент стався після відключення електроенергії на виборчій дільниці №71 в Тбілісі. Незадовго до відключення, спостерігач опозиційної партії Єдиний національний рух Георгій Оніані помітив вкидання бюлетенів в урну.

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Каха каладзе новини Грузії вибори в Грузії
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