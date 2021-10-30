Місцеві вибори в Грузії: результати екзитполів дають протилежні оцінки

Результати екзит-полів виборів у Грузії / apsny.ge

У суботу, 30 жовтня, в Грузії завершився другий тур місцевих виборів - обирали мерів найбільших міст: Тбілісі, Батумі. Кутаїсі, Зугдіді і Поті, повідомляє Ехо Кавказу.

У той же час екзитполи, проведені на замовлення телеканалів, дають протилежні оцінки. Зокрема, першими оприлюднили дані екзитполу компанії Anova на замовлення опозиційної телекомпанії Мтварі. Згідно з екзитполом, кандидати від партії експрезидента Михайла Саакашвілі перемагають у всіх п'яти найбільших містах країни.

При цьому дані екзитполу компанії GORBI на замовлення провладного телеканалу Імеді мають прямо протилежні результати - у всіх містах перемагають кандидати від правлячої партії Грузинська мрія.

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Місцеві вибори в Грузії

2 жовтня в Грузії відбулися муніципальні вибори, на яких перемогла правляча партія Грузинська мрія з 46,69%. Опозиційна партія Єдиний національний рух набрала 30,7% голосів. Також високий показник отримала партія за Грузію - 7,8%.

Раніше Главред повідомляв про те, що поруч із однією з виборчих дільниць Тбілісі напали на кандидата в мери столиці Грузії Ніка Мелія. Один з невідомих підбіг до опозиціонера зі спини і вдарив.

Інцидент трапився після відключення електроенергії на виборчій дільниці №71 в Тбілісі. Незадовго до відключення, спостерігач опозиційної партії Єдиний національний рух Георгій Оніані помітив вкидання бюлетенів в урну.