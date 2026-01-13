"Начепили кайданки": ведучу-росіянку "Орла і Решки" вигнали з США

Василісу Хвостову депортували зі Сполучених Штатів Америки.

Блогерка і колишня ведуча програми "Орел і Решка" Василіса Хвостова потрапила в халепу під час проходження паспортного контролю в США і опинилася у в'язниці, про що дівчина розповіла в Instagram. У росіянки знайшли речі, які могли бути розцінені як реклама інтимних послуг.

Як поділилася Хвостова, перевіряючих на паспортному контролі в Нью-Йорку збентежила велика кількість штампів в її паспорті, які з'явилися в тому числі після участі в програмі "Орел і Решка". Через це Василісу запросили на огляд багажу, де знайшли зошит з написом HORNY BIBLE ("Хтива Біблія") і БДСМ-костюм.

Після виправдань дівчини про те, що це всього лише реквізит для гумористичних роликів, перевіряючі дісталися до її соцмереж. Прикордонники остаточно переконалися в тому, що ведуча приїхала надавати інтимні послуги, через опис її профілю - "сім років сексі подорожей".

"На мене начепили кайданки. В кінці допиту він каже: "Ви небажані для США, і ми вам анулюємо візу. Ходіть з нами, ви будете перебувати у в'язниці для іммігрантів", - повідомила Хвостова.

Василісі довелося провести добу в ув'язненні, після чого колишню ведучу "Орла і Решки" депортували до Європи, де Хвостова проживала і подорожувала після еміграції з РФ у 2022 році.

