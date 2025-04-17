"Вила від болю": акула напала на росіянку перед натовпом туристів на Мальдівах

Акула напала на росіянку під час популярної екскурсії.

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Акула напала на росіянку на Мальдівах / Колаж Главред, фото: pixabay, pexels

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Акула напала на росіянку на Мальдівах

Жінка вижила, але страхова відмовилась виплачувати кошти за лікування

Росіянка з Москви постраждала внаслідок нападу акули під час відпочинку на елітному курорті Мальдів. Їй довелося перенести термінову операцію, витрати на яку страхова компанія оплачувати відмовилась. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, дівчина прилетіла з Москви на відпочинок і взяла участь у популярній екскурсії — снорклінгу з акулами-няньками. Спершу занурення проходило спокійно, вона милувалася морськими пейзажами та спостерігала за акулами на глибині 2–3 метри.

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Згодом вона помітила появу кількох великих скатів, відомих своєю небезпекою через отруйний шип на хвості, а також значне збільшення кількості акул.

Дівчина зазначила, що попри появу скатів, жодного з туристів не вивели з води, що викликало у неї занепокоєння. Уже в лікарні їй повідомили, що протягом березня на Мальдівах зафіксували три смертельні випадки через атаки скатів.

"У місцевій лікарні дівчині практично наживо зашили рану - знеболювальне було слабким. Від страху в росіянки тремтіли ноги, вона зубами затискала рушник. Дівчина вила від болю, але іншого варіанту не було", - повідомляють росЗМІ.

Страхова компанія відмовилася відшкодовувати витрати на лікування та госпіталізацію, адже цей випадок не підлягає страховому покриттю.

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