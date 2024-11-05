В Держдумі РФ почалася паніка: "СВО" в глухому куті, в Росії закінчуються ресурси

Що сказав Бородай:
- Росіяни втомилися від війни і хочуть її завершення
- У Кремлі не озвучують чіткі цілі так званої "СВО"
- Росія не має успіхів у війні проти України
У Держдумі країни-агресора Росії поступово починають знімати рожеві окуляри та озвучують песимістичну інформацію щодо катастрофічної ситуації для РФ у війні проти України.
Зокрема депутат Олександр Бородай на з'їзді організації "Союз російського народу" в Москві панічно заговорив про великі проблеми в російській армії та країні в цілому через так звану "СВО".
"Є декларації про єдність, але насправді справжньої єдності в суспільстві немає. Це неправда, що вона існує! У нас реально бере участь у СВО не більше 5-7 мільйонів людей, решта роблять вигляд, що це не їхня війна", - наголосив він.
Російський чиновник також поскаржився на те, що наразі чіткої ідеологічної основи у Кремлі для ведення війни в Україні немає, як і розуміння, що буде після війни.
Бородай заскиглив, що все пішло не за сценарієм і блискавичної операції РФ реалізувати не вдалось, через що зараз в країні поступово вичерпуються ресурси для продовження бойових дій.
Хто такий Олександр Бородай?
Олександр Бородай - російський політичний та державний діяч, терорист, журналіст, політолог, один з ідеологів т. зв. "російського світу". Депутат Держдуми РФ, член партії "Єдина Росія". З 16 травня по 7 серпня 2014 — "прем'єр-міністр" терористичної організації ДНР. Занесений до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці Україні, пише Вікіпедія.
Заяви щодо проблем з так званою "СВО"
Нагадаємо, що колишній український чиновник, а зараз колаборант та зрадник, який допомагав Росії Ігор Димитрієв заявляв, що війна в Україні незабаром може "заморозитися" через те, що країна-агресор Росія не має ресурсів, щоб її продовжувати.
Раніше Главред писав, що відомий пропагандист і ведучий радіостанції "Комсомольська правда" Іван Панкін вирішив "рубонути правду-матку" росіянам в прямому ефірі. Він закликав владу РФ до термінового згортання війни проти України.
Напередодні, під час свого виступу Володимир Путін буквально перевзувся в повітрі, назвавши нову ціль так званої "СВО". Тепер, за його словами, головним завданням для окупантів є саме Донбас.
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