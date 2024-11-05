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В Держдумі РФ почалася паніка: "СВО" в глухому куті, в Росії закінчуються ресурси

Анна Косик
5 листопада 2024, 17:17
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Деякі депутати Держдуми РФ вже не стримують емоцій та виходять із доволі песимістичними заявами щодо війни в Україні.
ВСУ, Бородай
Росіяни не досягли бажаних цілей, а можливостей воювати далі в них все менше / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росЗМІ

Що сказав Бородай:

  • Росіяни втомилися від війни і хочуть її завершення
  • У Кремлі не озвучують чіткі цілі так званої "СВО"
  • Росія не має успіхів у війні проти України

У Держдумі країни-агресора Росії поступово починають знімати рожеві окуляри та озвучують песимістичну інформацію щодо катастрофічної ситуації для РФ у війні проти України.

Зокрема депутат Олександр Бородай на з'їзді організації "Союз російського народу" в Москві панічно заговорив про великі проблеми в російській армії та країні в цілому через так звану "СВО".

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"Є декларації про єдність, але насправді справжньої єдності в суспільстві немає. Це неправда, що вона існує! У нас реально бере участь у СВО не більше 5-7 мільйонів людей, решта роблять вигляд, що це не їхня війна", - наголосив він.

Російський чиновник також поскаржився на те, що наразі чіткої ідеологічної основи у Кремлі для ведення війни в Україні немає, як і розуміння, що буде після війни.

Бородай заскиглив, що все пішло не за сценарієм і блискавичної операції РФ реалізувати не вдалось, через що зараз в країні поступово вичерпуються ресурси для продовження бойових дій.

Хто такий Олександр Бородай?

Олександр Бородай - російський політичний та державний діяч, терорист, журналіст, політолог, один з ідеологів т. зв. "російського світу". Депутат Держдуми РФ, член партії "Єдина Росія". З 16 травня по 7 серпня 2014 — "прем'єр-міністр" терористичної організації ДНР. Занесений до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці Україні, пише Вікіпедія.

Заяви щодо проблем з так званою "СВО"

Нагадаємо, що колишній український чиновник, а зараз колаборант та зрадник, який допомагав Росії Ігор Димитрієв заявляв, що війна в Україні незабаром може "заморозитися" через те, що країна-агресор Росія не має ресурсів, щоб її продовжувати.

Раніше Главред писав, що відомий пропагандист і ведучий радіостанції "Комсомольська правда" Іван Панкін вирішив "рубонути правду-матку" росіянам в прямому ефірі. Він закликав владу РФ до термінового згортання війни проти України.

Напередодні, під час свого виступу Володимир Путін буквально перевзувся в повітрі, назвавши нову ціль так званої "СВО". Тепер, за його словами, головним завданням для окупантів є саме Донбас.

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