У Німеччині прогнозують великий наступ РФ на Україну у квітні: ЗМІ розповіли про два сценарії

Наступного року може бути жорстка контратака російських військ, кажуть у Міноборони Німеччини.

Уряд Німеччини прогнозує новий наступ РФ на квітень / ua.depositphotos.com

За даними Міноборони Німеччини, повторний російський наступ на Україну може бути неминучим у наступному році. У ФРН прогнозують, що окупаційні війська відновлять наступ у квітні 2023 року. Про це пише Kreiszeitung.

Зазначається, що наступного року може бути жорстка контратака російських військ. Є два сценарії, за якими можуть діяти загарбники.

Згідно з першим сценарієм, армія РФ наступатиме на підконтрольну Україні частину Донбасу. У цьому Росії може допомогти самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який розмістить на кордоні з Україною тисячі своїх військ. За цим сценарієм, сили ЗСУ значно послабляться, оскільки їм доведеться розділитися на два фронти: відбивати наступ з півночі та зі сходу.

Водночас, за оцінками німецьких аналітиків, Лукашенко не вступить безпосередньо у війну. Білоруський диктатор може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. Адже метою Москви за першого сценарію буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Згідно з другим сценарієм, білоруська армія може виявитися вирішальною силою у війні. У цьому випадку президент РФ Володимир Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти. За таким сценарієм Білорусь йшла б на Київ, а російські війська наступали б по всьому Донбасу.

"Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні поставки і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів", - пише видання, додаючи, що такий сценарій є малоймовірним.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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