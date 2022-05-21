Немає волі: Німеччина відмовляється постачати Україні навіть старі БМП - Bild

Німеччина відмовляється постачати Україні навіть старі БМП

Уряд Німеччини не має наміру надавати Україні БМП Marder у рамках військової допомоги, повідомляє Bild.

За інформацією видання, Німеччина не планує передавати Україні навіть й старі бойові машини піхоти, які потребують ремонту і не перебувають наразі на озброєнні німецької армії. Зараз у Бундесверу є 32 одиниці таких машин.

Відзначається, що їх ремонт тривав би до 12 місяців, і ЗСУ вже найімовірніше отримали б їх до кінця 2022 року, якби ремонтний процес розпочався 3 березня.

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"Прості цифри показують, що справа не в техніці, а в політичній волі. Тому ми не можемо поставити наші Marder Україні, - заявив чиновник німецького Міноборони в коментарі Bild.

Варто зауважити, що раніше в оборонному відомстві Німеччини заявляли, що у них немає зайвих БМП "Marder" для того, щоб поставити їх в Україну. Але пізніше з'ясувалося, що бундесвер володіє 62 БМП, які більше не використовуються. 32 одиниці відповідних машин підлягають ремонту.

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України вже в липні зможуть отримати перші зенітні самохідні уствновки Gepard від Німеччини.

Україні передадуть 15 одиниць техніки.

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