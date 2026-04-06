Удари по нафтовій інфраструктурі РФ скоротили доходи на $1 млрд за тиждень - FT

П'ять останніх атак на нафтові термінали РФ у Балтійському морі коштували російським експортерам енергоресурсів близько 970 млн доларів доходів на тиждень.

Удари по терміналах РФ у Балтійському морі завдали значної шкоди



Серія атак на ключові нафтові термінали Росії в Балтійському морі призвела до значних фінансових втрат. За даними Financial Times, російські експортери енергоресурсів недоотримують близько $970 млн щотижня.

Незважаючи на те, що доходи Москви від продажу нафти залишаються високими на тлі ситуації на Близькому Сході, удари по найбільших портах — Приморську та Усть-Лузі — істотно вплинули на експорт. Ці термінали забезпечують понад 40% морських поставок російської нафти.

За інформацією західних джерел, тільки в Приморську в результаті атак було знищено нафти приблизно на $200 млн.

Серйозні втрати зафіксовані й в Усть-Лузі, через яку проходить близько 8% світових поставок нафти. Після ударів наприкінці березня обсяги експорту через цей порт скоротилися приблизно на 70%.

Співрозмовники видання зазначають, що ефективність атак свідчить про зростання можливостей українських далекобійних безпілотників, які, ймовірно, випереджають російські розробки в цій сфері.

Хоча в Росії створено багаторівневу систему захисту інфраструктури, експерти сумніваються в її здатності ефективно протистояти таким ударам.

Додатковою проблемою для бізнесу стало те, що підприємства змушені самостійно фінансувати захист від дронів. Один із підприємців повідомив, що витратив на ці цілі не менше 1,5 млрд рублів (близько $19 млн).

Як зазначає видання, раніше продукція атакованих об'єктів використовувалася для забезпечення паливом і компонентами військових потреб.

Незважаючи на спроби оперативно відновити атаковані об'єкти, повноцінна робота пошкоджених терміналів залишається неможливою в короткостроковій перспективі. За оцінками, ремонт в Усть-Лузі займе не менше місяця, тоді як відновлення зруйнованих резервуарів може розтягнутися на кілька місяців.

Удари по НПЗ — що відомо

У ніч на 2 квітня дрони атакували нафтопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфі (столиця Башкортостану).

Вночі на 29 березня виникла пожежа в порту Усть-Луга Ленінградської області в результаті удару безпілотників.

Як повідомляв Главред, 28 березня невідомі безпілотники завдали масованого удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ у місті Ярославль. На території підприємства спалахнули масштабні пожежі.

В ніч на 26 березня дрони атакували промзону Кіришського НПЗ у місті Кіріші Ленінградської області РФ. Це один із ключових заводів Росії (-20 млн т/рік), налаштований на виробництво дизеля та експорт.

Про джерело: Financial Times Financial Times — британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

