Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

Пошкоджений російський літак Бе-12 / Колаж: Главред, Фото: скріншот, dodmedia.osd.mil

Нанесено удар по нафтовому терміналу "Шесхаріс"

Збитий ворожий літак-амфібія Бе-12 в окупованому Криму

В ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Також було збито ворожий літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У рамках заходів щодо зниження військово-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів противника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражена нафтоналивна інфраструктура нафтового терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Зафіксовано влучання у ціль та масштабну пожежу на території терміналу.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 в районі Качі у тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України й надалі будуть системно вживати заходів, спрямованих на ослаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", — додали в Генштабі.

Удари по цілях РФ - важливі новини

Як писав Главред, Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

Варто також прочитати:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

