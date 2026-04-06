Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

Олексій Тесля
6 квітня 2026, 18:35
Зафіксовано влучання у ціль та масштабну пожежу на території терміналу.
Бе-12
Пошкоджений російський літак Бе-12 / Колаж: Главред, Фото: скріншот, dodmedia.osd.mil

Головне:

  • Нанесено удар по нафтовому терміналу "Шесхаріс"
  • Збитий ворожий літак-амфібія Бе-12 в окупованому Криму

В ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали удару по нафтовому терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ.

Також було збито ворожий літак-амфібію Бе-12 в окупованому Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ.

відео дня

"У рамках заходів щодо зниження військово-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів противника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, уражена нафтоналивна інфраструктура нафтового терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Зафіксовано влучання у ціль та масштабну пожежу на території терміналу.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

/ Главред

Крім того, підтверджено ураження протичовнового літака-амфібії Бе-12 в районі Качі у тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України й надалі будуть системно вживати заходів, спрямованих на ослаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", — додали в Генштабі.

Знімок екрана
/ Генштаб

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військовий літак Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

18:35Україна

Підірвано великий нафтотермінал, збито літак-амфібію РФ: подробиці ударів ЗСУ

18:35Україна
Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

Вихід США з НАТО: яку нову модель Альянсу готують та що зміниться для України

18:31Світ
Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

17:34Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти