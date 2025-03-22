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У Європі розробляють план заміни США в НАТО - Financial Times

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 19:29
228
Британія, Франція, Німеччина і країни Північної Європи беруть участь у неформальних дискусіях.
НАТО
У Європі розробляють план заміни США в НАТО / Колаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Що написано в статті Financial Times:

  • США незамінні для європейської безпеки
  • США надають військовий потенціал, яким не володіють союзники

Найбільші військові країни Європи розробляють плани щодо поступового взяття на себе більшої відповідальності за оборону материка замість США. Про це пише Financial Times.

Обговорення є спробою уникнути хаосу, викликаного одностороннім виходом США з НАТО, про що неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп.

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За словами чотирьох європейських чиновників, Велика Британія, Франція, Німеччина і країни Північної Європи входять до числа країн, які беруть участь у неформальних, але структурованих дискусіях. Їхня мета - розробити план з перекладання фінансового і військового тягаря на європейські столиці та представити його США перед щорічним самітом лідерів НАТО в Гаазі в червні.

Пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону в Європі та нарощування військового потенціалу в спробі переконати Трампа погодитися на поступове передання повноважень, що дасть змогу США більше зосередитися на Азії.

Зазначається, що США, які витрачають на оборону більше, ніж всі інші союзники по НАТО разом узяті, незамінні для європейської безпеки. На додаток до своїх сил ядерного стримування США надають військовий потенціал, яким не володіють континентальні союзники, керують військово-повітряними, військово-морськими та військовими базами і мають 80 тис. військовослужбовців, розміщених у Європі.

Після обрання Трампа деякі європейські зробили кроки щодо збільшення своїх витрат на оборону або прискорення вже запланованого збільшення, в той час як ЄС розгорнув ініціативи для своїх держав-членів щодо прискорення збільшення військових інвестицій. За оцінками чиновників, знадобиться від п'яти до десяти років цих додаткових витрат, щоб підняти європейські спроможності до рівня, на якому вони зможуть замінити більшу частину спроможностей США, не рахуючи американського ядерного стримування.

За словами одного з чиновників, збільшення витрат - це єдиний вихід, який є у ЄС. Він також зазначив, що це таке велике завдання, що багато хто "приголомшений його масштабом". При цьому є сумніви, що адміністрація США взагалі погодиться на цей процес.

За словами офіційних осіб, для забезпечення базової оборони Європи мають ключове значення Велика Британія та інші атлантичні військово-морські держави, країни Північної Європи важливі для оборони півночі континенту, а Туреччина - для оборони південного сходу. Усі вони входять до Альянсу.

Новини НАТО:

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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