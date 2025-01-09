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Атака на нафтобазу в Енгельсі: відомо про знищення специфічного пального РФ

Марія Николишин
9 січня 2025, 14:07
1338
Немає пального – ракети й КАБи не прилітають по українських містах.
Атака на нафтобазу в Енгельсі: відомо про знищення специфічного пального РФ
Атака на нафтобазу в Енгельсі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

  • В Енгельсі знищено великий запас пального
  • Це не простий бензин або керосин
  • Удари по аеродромах нейтралізують атаки РФ по Україні

На нафтобазі у російському Енгельсі знищено великий запас специфічного пального. Про це сказав генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі КИЇВ24.

За його словами, це не простий бензин або керосин. Адже для стратегічних бомбардувальників це інші категорії, вищий інший клас, який потребує особливої переробки, зберігання і забезпечення літаків.

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"Найбільш ефективним способом нейтралізувати удари бомбардувальними, ракетами й тактичною авіацією – це завдання ударів безпосередньо по аеродромах, зонах пусків та системі забезпечення пальним та боєприпасами", – наголосив він.

Маломуж також назвав два важливих аспекти:

  • Немає пального – немає чому літати, рухатися, підійматися, відповідно ракети й КАБи не прилітають по українських містах.
  • Дезорієнтація системи управління польотами – значні пожежі спричиняють екологічну й технологічну катастрофу.
Атака на нафтобазу в Енгельсі: відомо про знищення специфічного пального РФ
НПЗ / Інфографіка: Главред

Удар по нафтобазі РФ - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі.

Крім того, у результаті дронового удару по нафтобазі в Саратовській області українським силам вдалося вразити військовий об'єкт стратегічного значення. Це може призвести до помітного зниження активності стратегічних бомбардувальників Ту-160, за допомогою яких країна-агресор РФ завдає ударів по мирних містах України.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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