Атака на нафтобазу в Енгельсі: відомо про знищення специфічного пального РФ

Головне із заяви експерта:
- В Енгельсі знищено великий запас пального
- Це не простий бензин або керосин
- Удари по аеродромах нейтралізують атаки РФ по Україні
На нафтобазі у російському Енгельсі знищено великий запас специфічного пального. Про це сказав генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі КИЇВ24.
За його словами, це не простий бензин або керосин. Адже для стратегічних бомбардувальників це інші категорії, вищий інший клас, який потребує особливої переробки, зберігання і забезпечення літаків.
"Найбільш ефективним способом нейтралізувати удари бомбардувальними, ракетами й тактичною авіацією – це завдання ударів безпосередньо по аеродромах, зонах пусків та системі забезпечення пальним та боєприпасами", – наголосив він.
Маломуж також назвав два важливих аспекти:
- Немає пального – немає чому літати, рухатися, підійматися, відповідно ракети й КАБи не прилітають по українських містах.
- Дезорієнтація системи управління польотами – значні пожежі спричиняють екологічну й технологічну катастрофу.
Удар по нафтобазі РФ - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Кристал" в Енгельсі.
Крім того, у результаті дронового удару по нафтобазі в Саратовській області українським силам вдалося вразити військовий об'єкт стратегічного значення. Це може призвести до помітного зниження активності стратегічних бомбардувальників Ту-160, за допомогою яких країна-агресор РФ завдає ударів по мирних містах України.
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Хто такий Микола Маломуж
Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.
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