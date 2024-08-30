В ЄС обговорили можливість дати дозвіл бити ЗСУ по РФ: висновки зустрічі

Міністри закордонних справ країн ЄС зустрілися, щоб ообговорити можливість надавати Україні дозвіл на обстріл РФ західним озброєнням.

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В ЄС обговорили дозвіл на завдання ударів своєю зброєю по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

У Брюселі 29 серпня відбулась зустріч міністрів закордонних справ, де обговорювалось питання надання дозволу Україні бити західним озброєнням по об'єктах на території Росії. Про це розповів високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції.

"Зрештою, висновок такийу, що це - рішення окремої держави. Держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним", - наголосив Боррель.

Тобто Боррель підтвердив, що кожна країна самостійно буде надавати, чи не надавати право для України застосовувати своє озброєння проти окупантів на їхній території.

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Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Крім того, чиновник зазначив, що не всі країни-члени Європейського союзу поставляли Україні далекобійні ракети, тому вони не можуть брати участь у гоолосуванні і приймати подібні рішення.

"Тож це не рішення на європейському рівні", – резюмував Жозеп Боррель.

Удари по території Росії - останні новини

Нагадаємо, українські дрони регулярно атакують аеродроми, з який росіяни запускаютть літаки, які бомбардують ракетами Україну.

Пізніше стало відомо, що Україна готує відповідь на російський масований ракетно-дроновий удар 26 серпня. Про це у своєму Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Також ЗСУ ракетами та безпілотниками атакує цілі росіян на тимчасово окупованих територіях, 26 серпня Україна завдала ударів по окупантах під Маріуполем.

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