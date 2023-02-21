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У Німеччині назвали терміни поставки в Україну БМП Marder і боєприпасів для Gepard

21 лютого 2023, 06:39
У концерні Rheinmetall заявили, що працюють на повну потужність і можуть збільшити потужність за одну зміну.
БМП Marder
20 бойових машин Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня / колаж Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Німецький концерн Rheinmetall очікує, що перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву директора найбільшого німецького виробника зброї Арміна Паппергера.

За його словами, 20 бойових машин Marder будуть готові до відправки в Україну до кінця березня.

Крім того, він заявив, що його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла їх".

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"З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну", - додав Паппергер, зазначивши, що для цього мають бути укладені контракти.

Як повідомляв Главред, Німеччина відправить Україні близько 40 бойових машини піхоти Marder і одну систему протиповітряної оборони Patriot. Поставки очікуються в першому кварталі 2023 року. Українських військових навчатимуть керувати Marder упродовж 8 тижнів.

Значну частину обіцяних Україні 40 БМП Marder Бундесвер Німеччини може вилучити з власних запасів. Іншу частину броньованих машин піхоти для ЗСУ надасть Rheinmetall AG - німецький концерн-виробник Marder.

БМП Marder

"Мардер" (Marder, в перекладі з німецької — "куниця") — німецька бойова машина піхоти.
БМП розроблена в 1966-1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення ЗС ФРН. Перший прототип був зібраний наприкінці 1969 року, виробництво тривало до 1975 року. Всього було побудовано близько 2000 бойових машин, передає Вікіпедія.

На час прийняття на озброєння БМП "Marder" за параметрами захищеності перевершувала всі відомі машини цього класу і володіла високою швидкістю руху по пересіченій місцевості, що дозволяло їй діяти спільно з танками "Леопард" в якості складової частини ударної групи.
З 2010 на зміну "Мардеру" на озброєння ЗС ФРН поступово вводиться нова БМП Puma.

БМП "Marder" озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 і спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної вежі. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм. Ще один 7,62-мм кулемет MG3A1 розташований на даху десантного відділення і має дистанційне керування.

Для двомісної вежі Marder 2 фірма Rheinmetall AG розробила гармату Rh 503 зі змінним стволом калібру 35 і 50 мм і елементами механізму живлення. Гармата має електромеханічні приводи системи перезаряджання, змінний темп стрільби 150 і 400 постр/хв. 35-мм ствол передбачалося використовувати для навчально-тренувальних, а 50-мм — для бойових цілей. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет. Також зліва на вежі може кріпитися гранатомет "Panzerfaust 3" з дальністю стрільби до 1 000 м, проте стрільба з нього вимагає зупинки, виходу гранатометника з машини і зняття РПГ з кріплення. Тому використовується дуже рідко.

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