Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

Олексій Тесля
25 червня 2026, 23:14
google news Підпишіться
на нас в Google
"Велика сімка" сприяла значному відновленню зближення партнерів, відмітив президент Франції.
Макрон різко відповів на чутки про Зеленського і "зраду США
Еммануель Макрон оприлюднив позицію США щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Європейський Союз, Білий дім

Найважливіше із заяв Макрона:

  • США більше не є нейтральними посередниками
  • Вашингтон надає Києву військову та енергетичну допомогу

Сполучені Штати більше не є нейтральними посередниками у війні Росії проти України та підтримують територіальну цілісність України.

Вашингтон надає Києву військову та енергетичну допомогу, а також розглядає санкції проти Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

відео дня

"Велика сімка сприяла важливому відновленню зближення наших партнерів в Евіані, з одного боку, щодо України, де Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, надають військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії", – зазначив Макрон під час прес-конференції на саміті Франція-Італія в місті Антіб.

Участь США в переговорах: думка експерта

Політичний експерт Ігор Чаленко, який очолює Центр аналізу та стратегій, у розмові з головним редактором оцінив перспективи створення нового переговорного механізму за участю європейських держав без залучення США. На його думку, говорити про повне виключення Вашингтона з переговорного процесу поки що передчасно.

Експерт зазначив, що Сполучені Штати та європейські союзники залишаються основними партнерами України в питаннях оборонної допомоги та мають істотний вплив на міжнародний порядок денний. Разом з тим Чаленко вважає, що більш активна участь Європи може відповідати й інтересам США, особливо на тлі прагнення адміністрації Дональда Трампа посилити відповідальність європейських країн за власну безпеку.

За повідомленням "Главреда", раніше Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом, під час якої вони детально обговорили ключові питання війни та можливості наближення миру. Президент України також привітав американського лідера з 80-річчям, а розмова тривала близько 35 хвилин.

Як повідомлялося, Дональд Трамп пояснював, що початком війни стало захоплення Росією Криму, і наголосив на відсутності сильного лідерства на той час. Зеленський, у свою чергу, висловив спільне бажання українців та американців щодо миру.

Нагадаємо, Трамп заявив, що адміністрація США після врегулювання конфлікту навколо Ірану зосередиться на припиненні війни в Україні. Американський президент також позитивно оцінив ініціативу прямих переговорів між Зеленським і Путіним.

Читайте також:

Про персону: Ігор Чаленко

Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року.

Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Еммануель Макрон війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вибухи в Києві після ракетного удару РФ: що відомо про поранених та "прильоти"

Вибухи в Києві після ракетного удару РФ: що відомо про поранених та "прильоти"

00:11Україна
США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

23:14Світ
Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

22:18Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці миски з раменом за 33 с

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Гороскоп Таро на завтра, 26 червня: Ракам — поглянути на себе, Терезам — подолати

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

Троянди безперервно цвістимуть до пізньої осені: чим підживити кущі в липні

Троянди безперервно цвістимуть до пізньої осені: чим підживити кущі в липні

Останні новини

00:11

Вибухи в Києві після ракетного удару РФ: що відомо про поранених та "прильоти"

25 червня, четвер
23:25

Не лише залізна воля: які класичні якості чоловіка приваблюють жінок

23:14

США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

22:53

Наші предки знали про його небезпеку: яке дерево не можна садити біля будинку

22:42

Що означає слово чарунка: де ми щодня зустрічаємо цей елемент побуту

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
22:28

Кондиціонер не потрібен: простий трюк помітно охолодить будинок у спеку

22:26

На сцені стало зле: легендарного американського співака доставили до лікарні

22:18

Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

22:08

Зірку російських серіалів терміново госпіталізували з підозрою на інсульт

Реклама
21:57

Бабусин секрет чистоти: як повернути тюлям білизну без агресивної хімії

21:37

Заміна "утро вечера мудренее": народна мудрість про рішення на свіжу голову

21:24

Росіян витісняють з Кінбурнської коси: важливі подробиці про бої на півдні

21:16

Svitolina Foundation та Lytvyn Foundation запускають спортивно-освітню програму для дітей: переможець отримає грант 100 000 гривень на реалізацію мрії новини компанії

21:04

Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

20:53

Для чого німці кладуть фольгу під килим: хитрий лайфхак, який дивує іноземців

20:24

Позиція Трампа різко зміниться: ексглава МЗС заявив про вирішальні місяці для України

20:02

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

20:01

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

19:47

Сигнали, які не можна ігнорувати: як зрозуміти, що коту самотньоВідео

19:37

Гороскоп на липень 2026: астролог назвала головного щасливчика місяця

Реклама
19:36

Лише два регіони: де в Україні зафіксовано найвищу якість ґрунтів

19:30

ЗМІ оприлюднили архівні матеріали суду про ймовірну підробку документів про вищу освіту Андрієм Пишним

19:10

Війна, криза і мобілізація: Денисенко розповів, перед яким вибором стоїть ПутінПогляд

18:44

Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

18:42

Як красиво назвати Анатолія українською: забуті та милозвучні форми імені

18:34

Порятунку від спеки не буде: популярні напої стануть причиною серйозних проблемВідео

18:33

Ядерний блеф Путіна провалився: експерт пояснив, до чого тепер може вдатися Кремль

18:24

У Криму почалися серйозні проблеми для РФ: розвідка отримала секретні документи

18:14

У зоопарку тварин замінили людьми: відвідувачі не відразу зрозуміли

18:02

Разом із росіянами: Олег Винник став персоною нон-грата в Молдові

17:53

Лавина грошей і кар’єрний злет: на кого чекає успіх у липні 2026 — гороскопВідео

17:45

Як зберегти моркву свіжою на місяці: хитрий трюк від відомих шеф-кухарів

17:44

Торкатися руками не варто: сім отруйних рослин, які ростуть в УкраїніВідео

17:43

Чи змогли ЗСУ повністю звільнити Кінбурнську косу - в ВМС зробили гучну заяву

17:37

До 6 млн доларів за пуск: у ГУР розкрили, скільки "Цирконів" накопичила Росія

17:10

Україна провела переговори з Лукашенком у Мінську – про що домовилисьВідео

17:08

Затоплене село знову з'являється з води: де і як його знайти

16:37

Гривня раптово полетіла вниз: новий курс валют на 26 червня

16:36

Рубіо розкрив правду про "угоди" Трампа і Путіна на Алясці: що насправді відбулосяВідео

16:31

До +37°C і вище: які області України та коли накриє аномальна спека з Європи

Реклама
16:03

В Україні прийняли нові правила бронювання: хто втратить "бронь" з 1 вересняФото

15:56

Обсерваторія НАН залучить понад 150 млн грн приватних інвестицій у розвиток наукової інфраструктури

15:55

Як перекласти слово "издержки" українською - правильні варіантиВідео

15:49

Домашній засіб врятує троянди від небезпечної хвороби: як його приготувати

15:32

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

15:25

Скандал у Голлівуді: відома актриса заборонила продавати свій лист на аукціоні

14:58

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

14:32

У хід пішли "чудо-таблетки": росіяни скаржаться на нестачу бензинуВідео

14:18

Навіщо обгортати мітлу фольгою: простий лайфхак для швидшого прибирання

14:12

На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор, окупанти тікають — ЗСУ

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвтоПрання
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти