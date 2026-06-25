США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

"Велика сімка" сприяла значному відновленню зближення партнерів, відмітив президент Франції.

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Еммануель Макрон оприлюднив позицію США щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Європейський Союз, Білий дім

Найважливіше із заяв Макрона:

США більше не є нейтральними посередниками

Вашингтон надає Києву військову та енергетичну допомогу

Сполучені Штати більше не є нейтральними посередниками у війні Росії проти України та підтримують територіальну цілісність України.

Вашингтон надає Києву військову та енергетичну допомогу, а також розглядає санкції проти Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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"Велика сімка сприяла важливому відновленню зближення наших партнерів в Евіані, з одного боку, щодо України, де Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, надають військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії", – зазначив Макрон під час прес-конференції на саміті Франція-Італія в місті Антіб.

Участь США в переговорах: думка експерта

Політичний експерт Ігор Чаленко, який очолює Центр аналізу та стратегій, у розмові з головним редактором оцінив перспективи створення нового переговорного механізму за участю європейських держав без залучення США. На його думку, говорити про повне виключення Вашингтона з переговорного процесу поки що передчасно.

Експерт зазначив, що Сполучені Штати та європейські союзники залишаються основними партнерами України в питаннях оборонної допомоги та мають істотний вплив на міжнародний порядок денний. Разом з тим Чаленко вважає, що більш активна участь Європи може відповідати й інтересам США, особливо на тлі прагнення адміністрації Дональда Трампа посилити відповідальність європейських країн за власну безпеку.

За повідомленням "Главреда", раніше Зеленський провів "чудову розмову" з Трампом, під час якої вони детально обговорили ключові питання війни та можливості наближення миру. Президент України також привітав американського лідера з 80-річчям, а розмова тривала близько 35 хвилин.

Як повідомлялося, Дональд Трамп пояснював, що початком війни стало захоплення Росією Криму, і наголосив на відсутності сильного лідерства на той час. Зеленський, у свою чергу, висловив спільне бажання українців та американців щодо миру.

Нагадаємо, Трамп заявив, що адміністрація США після врегулювання конфлікту навколо Ірану зосередиться на припиненні війни в Україні. Американський президент також позитивно оцінив ініціативу прямих переговорів між Зеленським і Путіним.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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