Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

Україна активізує дипломатію на Близькому Сході та шукає нові формати співпраці з Сирією.

Зеленський провів перші переговори в Сирії

Коротко:

Зеленський вперше відвідав Сирію та зустрівся з Аш-Шараа

Переговори стосувалися безпеки, війни та співпраці

Обговорили продовольчу, енергетичну та інфраструктурну підтримку

Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший офіційний візит до Сирії, де зустрівся з президентом країни Ахмедом аш-Шараа. Про це повідомили два сирійські джерела агентства Reuters.

За їхніми даними, основними темами переговорів стали питання оборони та безпеки в контексті регіональної війни.

Зеленський підтвердив свій візит та зазначив:

"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі — підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя."

Сторони домовилися про співпрацю

Президент додав, що сторони домовилися співпрацювати для підвищення безпеки та розвитку своїх суспільств: "Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей."

Під час переговорів також обговорювали роль України як надійного постачальника продовольчої продукції та можливості посилити продовольчу безпеку у регіоні.

Зеленський зазначив: "Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались."

Допомога України Близькому Сходу - останні новини

Як повідомляв Главред, Саудівська Аравія веде переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників "Шахед" та можливу закупівлю систем радіоелектронної боротьби. Потенційна угода оцінюється в мільйони доларів.

Крім того, Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонне співробітництво. Документ є основою для подальших контрактів, співпраці в сфері технологій та інвестицій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна направила спеціалістів до країн Перської затоки для протидії іранським безпілотникам. Прямий експорт українських безпілотників поки заблокований на державному рівні, хоча деякі виробники розпочали процедуру отримання офіційних дозволів.

