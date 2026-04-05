Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

Руслан Іваненко
5 квітня 2026, 18:10оновлено 5 квітня, 19:54
Україна активізує дипломатію на Близькому Сході та шукає нові формати співпраці з Сирією.
Зеленський провів перші переговори в Сирії

Коротко:

  • Зеленський вперше відвідав Сирію та зустрівся з Аш-Шараа
  • Переговори стосувалися безпеки, війни та співпраці
  • Обговорили продовольчу, енергетичну та інфраструктурну підтримку

Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший офіційний візит до Сирії, де зустрівся з президентом країни Ахмедом аш-Шараа. Про це повідомили два сирійські джерела агентства Reuters.

За їхніми даними, основними темами переговорів стали питання оборони та безпеки в контексті регіональної війни.

відео дня

Зеленський підтвердив свій візит та зазначив:

"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі — підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя."

Сторони домовилися про співпрацю

Президент додав, що сторони домовилися співпрацювати для підвищення безпеки та розвитку своїх суспільств: "Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей."

Під час переговорів також обговорювали роль України як надійного постачальника продовольчої продукції та можливості посилити продовольчу безпеку у регіоні.

Зеленський зазначив: "Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались."

Допомога України Близькому Сходу - останні новини

Як повідомляв Главред, Саудівська Аравія веде переговори з Україною про купівлю дронів-перехоплювачів для захисту від іранських безпілотників "Шахед" та можливу закупівлю систем радіоелектронної боротьби. Потенційна угода оцінюється в мільйони доларів.

Крім того, Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонне співробітництво. Документ є основою для подальших контрактів, співпраці в сфері технологій та інвестицій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Україна направила спеціалістів до країн Перської затоки для протидії іранським безпілотникам. Прямий експорт українських безпілотників поки заблокований на державному рівні, хоча деякі виробники розпочали процедуру отримання офіційних дозволів.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сирія Володимир Зеленський новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти