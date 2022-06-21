"Криза" буде затяжною: Пєсков висловився про терміни війни в Україні

Пєсков заявив, що РФ більше не буде "довіряти" Заходу / УНІАН

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, війна в Україні буде затяжною. За його словами, відносини Росії та країн Заходу перебувають на низькій точці, і РФ "більше ніколи не довірятиме" західним країнам.

Про це Пєсков сказав в інтерв'ю MSNBC, уривки якого показав телеканал.

"Так, це буде тривала криза. Ми більше не будемо ніколи довіряти Заходу", - сказав Пєсков.

За словами Пєскова, Росія не може гарантувати, що американців, які потрапили в полон під Харковом, не чекатиме смертна кара в "ДНР". Речник Кремля вважає, що вони не перебувають під захистом Женевської конвенції, бо нібито не мають відношення до Збройних Сил України. На заперечення журналіста про те, що РФ не може цього знати, Пєсков відповів, що буде проведено розслідування.

Також він розповів про своє ставлення до арешту американської баскетболістки Бріттні Грайнер, у якої нібито знайшли заборонені речовини в Шереметьєво.

Повне інтерв'ю Пєскова MSNBC поки що не опубліковано.

Іноземні військові в полоні у Росії

Громадяни США Олександр Дрюке і Енді Хюйн, які воювали на боці України, ймовірно, потрапили в полон до російських солдатів. Про це 15 червня писали з посиланням на товаришів по службі та близьких американців видання The Telegraph і телеканал СNN.

Дрюке і Хюйн могли потрапити в полон на початку червня під час боїв в селі Ізбіцьке на північний схід від Харкова. У Держдепартаменті США повідомили CNN, що їм "відомо про непідтверджені повідомлення про двох громадян США, захоплених в полон в Україні".

На початку червня суд так званої "ДНР" засудив британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Сааудуна Брагіма до смертної кари. Вони були визнані " найманцями і винними в здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення "конституційного ладу" в "ДНР".

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