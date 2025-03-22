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Вирви видно з космосу, будівлі розтрощено: відомі наслідки удару по "Енгельсу"

Руслана Заклінська
22 березня 2025, 18:48
272
Східний майданчик зберігання боєприпасів на аеродромі "Енгельс" зазнав сильних пошкоджень.
Вирви видно з космосу, будівлі розтрощено: відомі наслідки удару по 'Енгельсу'
Східний майданчик зберігання боєприпасів сильно пошкоджений / Колаж: Главред, фото: ASTRA, Maxar

Коротко:

  • Східний майданчик зберігання боєприпасів на авіабазі "Енгельс" виведений з ладу
  • Знищено капоніри, утворилися вирви, будівлі пошкоджені, боєприпаси розкидані

Авіабаза стратегічної авіації РФ "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, зазнала значних ушкоджень після атаки українських сил 20 березня. Один з двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування. Про це пише Defense Express.

На супутникових знімках, які опублікував керівник групи GEOINT ISW Джордж Баррос, видно два майданчики зберігання боєприпасів, які відіграють ключову роль у забезпеченні крилатими ракетами Х-555 і Х-101. Західний майданчик, де здійснюється зберігання та обслуговування ракет, залишився неушкодженим — легкозбірні ангари стоять без , а частина робіт проходить у захищених спорудах.

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Однак східний майданчик зазнав масштабних руйнувань: частина капонірів знищена вибухами, на території утворилися величезні вирви, а будівлі розтрощені. Судячи з наявності інженерної техніки, російські військові намагаються ліквідувати наслідки атаки.

"На ньому (східному майданчику - Главред) частину капонірів (обвалування) просто знищено силою вибуху. Можливо розгледіти дві величезні вирви. Всі будівлі на території майданчика - розтрощено. Вочевидь частину боєприпасів розкидано по землі", - зазначили аналітики Defense Express.

  • Атака по аеродрому "Енгельс"
    Атака по аеродрому "Енгельс" Фото: Maxar
  • Атака по аеродрому "Енгельс"
    Атака по аеродрому "Енгельс" Фото: Maxar
  • Атака по аеродрому "Енгельс"
    Атака по аеродрому "Енгельс" Фото: Maxar
  • Атака по аеродрому "Енгельс"
    Атака по аеродрому "Енгельс" Фото: Maxar

Авіабаза "Енгельс" є ключовим об’єктом стратегічної авіації РФ. Бомбардувальники Ту-95МС регулярно переміщуються між цією базою та авіабазою "Оленья" під Мурманськом для перезарядження та виконання бойових завдань. Ураження східного майданчика може суттєво вплинути на здатність РФ запускати крилаті ракети типу Х-555 і Х-101.

Удар по аеродрому "Енгельс" - що відомо

Нагадаємо, у ніч на 20 березня Сили спеціальних операцій та СБУ завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, відбулася вторинна детонація боєприпасів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також, за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, знищення стратегічної авіації РФ могло б стати серйозним ударом, адже це "невідновлюваний ресурс". Після цієї атаки уламки розлетілися на відстань до 5 км, ймовірно, пошкодивши літаки.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що російська ППО не змогла ефективно протидіяти удару, а уламки ракет влучали в житлові будинки. Точні наслідки атаки ще оцінюються.

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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