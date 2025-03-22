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Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

Руслана Заклінська
22 березня 2025, 20:48
97
Президент зустрівся з командирами "Лінії дронів", які представили результати роботи на Курщині та інших напрямках.
Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові
Зеленський відвідав Донеччину та Харківщину / Колаж: Главред, фото: ОПУ

Головне:

  • Президент здійснив робочу поїздку на Донеччину і Харківщину
  • Зеленський зустрівся з оборонцями Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"
  • В Харкові президент провів засідання військового кабінету

Президент України Володимир Зеленський 22 березня здійснив робочу поїздку до Донецької та Харківської областей. В Харкові відбулось засідання військового кабінету. Про це повідомив глава держави у Telegram.

Президент відвідав знакові місця Донеччини, зокрема відому стелу при в'їзді в область, а також стелу на честь українського воїна Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Під час поїздки Зеленський зустрівся з українськими захисниками, які продовжують боронити цей складний напрямок фронту.

відео дня

Разом із главою держави на Донеччині перебував Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Зеленський також відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ", де зустрівся з командирами "Лінії дронів" — новаторського об'єднання найкращих безпілотних підрозділів ЗСУ.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами. Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках", - зазначив глава держави.

Президент подякував усім захисникам і захисницям України за мужність і відданість, а також вшанував пам'ять полеглих героїв.

  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ
  • Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину
    Поїздка Зеленського на Харківщину і Донеччину Фото: ОПУ

Засідання військового кабінету у Харкові

Після візиту на Донеччину президент Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові. Участь у нараді взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", - розповів Зеленський.

Крім того, у Харкові обговорили підготовку до завтрашньої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Дивіться відео із засідання військового кабінету в Харкові:

Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові
Військовий кабінет в Харкові / Фото: скріншот

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 березня Повітряні сили України завдали удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово Бєлгородської області РФ. Попри посилені заходи маскування ворога, об'єкт було знищено разом із засобами зв'язку та технічним обладнанням.

Також окупанти в районі Покровська використовують тактику малих штурмових груп і намагаються прорватися між українськими позиціями, розповів заступник командира 1-го батальйону 3-ї бригади НГУ "Спартан" Ігор Шафігулін.

Крім цього, українські військові не перебувають в оточенні в Курській області та продовжують утримувати позиції, заявив командир 225-го Окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв. Він зазначив, що утримання позицій важливе для блокування просування ворога, а оборона дозволяє завдавати росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

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