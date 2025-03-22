Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

Президент зустрівся з командирами "Лінії дронів", які представили результати роботи на Курщині та інших напрямках.

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Зеленський відвідав Донеччину та Харківщину / Колаж: Главред, фото: ОПУ

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Президент здійснив робочу поїздку на Донеччину і Харківщину

Зеленський зустрівся з оборонцями Покровська та поспілкувався з командирами "Лінії дронів"

В Харкові президент провів засідання військового кабінету

Президент України Володимир Зеленський 22 березня здійснив робочу поїздку до Донецької та Харківської областей. В Харкові відбулось засідання військового кабінету. Про це повідомив глава держави у Telegram.

Президент відвідав знакові місця Донеччини, зокрема відому стелу при в'їзді в область, а також стелу на честь українського воїна Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Під час поїздки Зеленський зустрівся з українськими захисниками, які продовжують боронити цей складний напрямок фронту.

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Разом із главою держави на Донеччині перебував Павло Паліса — заступник керівника Офісу президента та колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Зеленський також відвідав командний пункт тактичної групи "Покровськ", де зустрівся з командирами "Лінії дронів" — новаторського об'єднання найкращих безпілотних підрозділів ЗСУ.

"Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами. Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи "Лінії дронів" під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках", - зазначив глава держави.

Президент подякував усім захисникам і захисницям України за мужність і відданість, а також вшанував пам'ять полеглих героїв.

Засідання військового кабінету у Харкові

Після візиту на Донеччину президент Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові. Участь у нараді взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.

"Обговорили ситуацію на фронті, обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському – і перебіг операції в Курській області", - розповів Зеленський.

Крім того, у Харкові обговорили підготовку до завтрашньої зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Дивіться відео із засідання військового кабінету в Харкові:

Військовий кабінет в Харкові / Фото: скріншот

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, 21 березня Повітряні сили України завдали удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово Бєлгородської області РФ. Попри посилені заходи маскування ворога, об'єкт було знищено разом із засобами зв'язку та технічним обладнанням.

Також окупанти в районі Покровська використовують тактику малих штурмових груп і намагаються прорватися між українськими позиціями, розповів заступник командира 1-го батальйону 3-ї бригади НГУ "Спартан" Ігор Шафігулін.

Крім цього, українські військові не перебувають в оточенні в Курській області та продовжують утримувати позиції, заявив командир 225-го Окремого штурмового полку ЗСУ Олег Ширяєв. Він зазначив, що утримання позицій важливе для блокування просування ворога, а оборона дозволяє завдавати росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

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