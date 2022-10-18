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У Башкирії партизани оголосили війну "посіпакам Путіна" і готують вихід зі складу РФ

18 жовтня 2022, 22:12

"Час мітингів і походів пройшов, тепер тільки коктейлі Молотова і кулі", заявили башкирські партизани.

Башкирія
У Башкирії партизани палять військкомати / theins.ru

У відповідь на оголошену Володимиром Путіним в РФ тотальну мобілізацію на війну з Україною башкирські націоналісти почали створювати збройний опір.

Вони також підняли гасло відділення республіки від Росії, розповів Верстке один з лідерів башкирських націоналістів Руслан Габбасов.

"Час мітингів і походів пройшов, тепер тільки коктейлі Молотова і кулі для посіпак Путіна", - пишуть в Мережі башкирські партизани у відповідь на тотальну мобілізацію в РФ. При цьому вони вимагають припинити мобілізацію в башкирських і татарських селах і закликають підпалювати військкомати, офіси "Єдиної Росії" і йти в підпілля.

Прихильники Габбасова хочуть домогтися для Башкортостану суверенітету: щоб регіон вийшов зі складу Росії і став незалежною державою — причому зі своєю армією. На його думку, ця армія може об'єднатися зі збройними силами інших республік - в тому випадку, якщо Башкортостан стане частиною їх союзу.

Габбасов розповів, що після початку мобілізації багато башкирських активістів виїхали з Росії, ті, хто залишився, переховуються.

"Вони не хочуть воювати за імперію. Вони вважають, що це не наша війна. Чому башкири повинні вмирати за "русский мир" десь в Україні? Українці нам нічого поганого не робили, а імперія завжди нас тиснула. Вони тиснули нашу башкирську мову, вони садили наших лідерів. Чому ми зараз повинні за них воювати?", - каже він.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

мобілізація Башкирія війна Росії та України
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