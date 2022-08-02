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Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard: їх назвали "небезпечними"

2 серпня 2022, 16:27

За результатами іспанської експертизи було встановлено, що танки нібито "непридатні для використання".

Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard: їх назвали 'небезпечними'
Іспанія відмовилась передавати Україні танки Leopard / Bundeswehr/David Karafa

Іспанія відмовилась постачати Україні танки Leopard. Причиною називають їх "непридатний для використання стан" та стверджують, що танки нібито "небезпечні для людей". Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє El Mundo.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу сказати, що (танки - Главред) Leopard, які вже багато років не використовуються в Сарагосі, неможливо відправити (на війну в Україну - Главред), тому що вони знаходяться в абсолютно плачевному стані", — заявила Маргарита Роблес.

Вона додала, що Іспанія провела відповідні експертизи, під час яких і було встановлено, що танки непридатні для використання.

Танки Leopard – що про них відомо

Leopard 1 – це основний бойовий танк, який розроблявся і виготовлявся в Західній Німеччині. Його взяли на озброєння у 1965 році. Він став першим німецьким танком, який був створений після Другої світової війни.

Пізніше його взяли на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки тому, що проводилися програми з модернізації, така техніка досі лишається на озброєнні у 12 країнах на чотирьох континентах світу.

Військова допомога Україні від Іспанії

Нагадаємо, раніше з’являлася інформація, що Іспанія розглядає можливість передати Україні важке озброєння, чого раніше ця країна ще не робила. Проте тоді йшлося про танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси.

Проте потім Німеччина наклала вето на плани Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4. Йдеться про 40 старих танків німецького виробництва, які раніше Мадрид збирався віддати Києву. Відтепер Україні можуть відправити лише 10 танків, якщо іспанський уряд прийме позитивне рішення.

Інші новини:

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