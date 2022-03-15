Допомога на $13,6 млрд: Байден схвалив історичне фінансування для України

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден підписав закон про двопартійне державне фінансування.

Відповідно до документа, схвалено надання Україні історичних $13,6 млрд. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

"Я тільки що підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування", - написав Байден у Twitter.

Нагадаємо, раніше Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) в ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку України в розмірі $1,4 млрд (SDR1005,9 млн).

Рішення прийнято в рамках інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення нагальних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.

Фонд висловив найглибші співчуття українському народу в ці надзвичайно важкі часи і продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою.

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