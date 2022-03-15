Допомога на $13,6 млрд: Байден схвалив історичне фінансування для України

Президент США підписав закон про двопартійне державне фінансування.
Президент США Джо Байден підписав закон про двопартійне державне фінансування.
Відповідно до документа, схвалено надання Україні історичних $13,6 млрд. Про це американський лідер написав у своєму Twitter.
"Я тільки що підписав закон про двопартійне державне фінансування, який зберігає уряд відкритим і надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування", - написав Байден у Twitter.
Нагадаємо, раніше Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) в ніч на четвер схвалила екстрену фінансову підтримку України в розмірі $1,4 млрд (SDR1005,9 млн).
Рішення прийнято в рамках інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення нагальних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.
Фонд висловив найглибші співчуття українському народу в ці надзвичайно важкі часи і продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою.
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