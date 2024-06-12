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Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується

Руслана Заклінська
12 червня 2024, 00:11
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Дипломати ЄС розповіли, що понад десяток країн відмовилися від участі у Саміті миру.
Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується
Кількість учасників мирного саміту у Швейцарії знижується / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії, знизилася. З 93 країн, які раніше підтвердили свою участь, наразі готові прибути лише 78. Про це повідомило "Радіо Свобода", посилаючись на дипломатів країн ЄС, які знайомі з підготовкою мирного саміту, але не вповноважені надавати офіційні коментарі.

Співрозмовники не назвали конкретних країн, які відмовилися від участі. Проте один з дипломатів припустив, що цей список ще може розширитися.

"Моя ціль — мати сімейне фото майже на 80 осіб", - сказав посадовець.

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Водночас інший дипломат повідомив про 78 підтверджених учасників і висловив оптимізм, наголошуючи, що "ще є трохи часу".

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила 10 червня, що зареєстровано 90 країн і організацій для участі у Саміті миру. Загалом було розіслано близько 160 запрошень.

Уже не 93 країни: кількість учасників Саміту миру у Швейцарії зменшується
Що відомо про Саміт миру / Інфографіка: Главред

Саміт миру у Швейцарії - новини за темою

Нагадаємо, у Швейцарії заявили, що на Саміті миру 15-16 червня обговорюватимуть три ключові питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та повернення викрадених дітей. У Берні вважають, що згодом питання обговорюватимуть і з російськими представниками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно узгодити заснований на формулі України план перемовин і згодом вести дискусії на базі цього документа з РФ.

Президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що підсумками Саміту миру не стане підписання мирної угоди. Вона зазначила, що саміт є кроком до подальших перемовин і підкреслила, що для досягнення угоди обидві сторони війни мають бути за столом переговорів.

Як повідомляв Главред, Зеленський висловив "гірке розчарування" через відмову Китаю взяти участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в найближчі дні в Швейцарії. Росія активно працювала кулуарно, щоб зірвати саміт, що, ймовірно, вплинуло на рішення КНР.

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