Жах та страждання: Путін намагається тримати в заручниках весь світ - МЗС Британії

Путін намагається шантажувати світ-трас / Фото Reuters, УНІАН

Лідер країни-агресора Володимир Путін хоче тримати в заручниках весь світ підвищенням цін на газ, але йому не можна дозволити досягти в цьому хоча б найменшого успіху, йдеться в заяві голови МЗС Британії Ліз трас, пише The Guardian.

"Саме це (тримати в заручниках-ред.) він і намагається зробити, і нам життєво необхідно залишатися сильними перед обличчям його страхітливої агресії. Якщо ми дозволимо Володимиру Путіну домогтися успіху, це призведе до невимовних страждань по всій Європі", - підкреслила трас.

При цьому вона додала, що президент країни-агресора не зупиниться на захопленні України, він являє собою загрозу для Східної Європи і демократії.

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Газовий шантаж Європи з боку Росії

Очільник Кремля Володимир Путін 23 березня оголосив, що Росія, мовляв, зібралася отримувати оплату за газ від країн ЄС тільки в рублях. За його словами, Москва прийняла таке рішення через санкції з боку Заходу, в результаті яких Російській державі, мовляв, стало невигідно отримувати виплати в іноземній валюті.

Велика сімка різко відкинула вимогу РФ отримувати гроші за газ в рублях. Міністр економіки ФРН Роберт Хабек зауважив, що така вимога суперечить контрактам, згідно з якими європейці не зобов'язані платити Москві за паливо в рублях.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Москва може перекрити поставки газу в Європу, якщо Захід відмовиться платити в рублях.

31 березня Путін підписав указ, що передбачає, мовляв, надходження грошей за поставки газу для "недружніх країн" в рублях. Німеччина і Франція різко виступили проти цього.

У підсумку Росія відступила від своїх вимог. Зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом значно відрізнялося від тих заяв, які раніше звучали в Кремлі. Компанії Європи як і раніше будуть платити Москві за газ в Євро.

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