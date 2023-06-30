Усунення Путіна і ліквідація Пригожина: експерт дав прогноз і назвав терміни

На турбулентність всередині самої РФ впливає сильна напруженість між силовими угрупованнями, вважає Андрій Санніков.

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Андрій Санніков спрогнозував політичне майбутнє Володимира Путіна і Євгена Пригожина / belara.ga, скріншот

Найманців ПВК Вагнера можуть залучати до охорони ядерної зброї, яку РФ перекидає до Білорусі, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"Я думаю, що інстинктивно Лукашенко не хоче появи "вагнерівців". Самого Пригожина він ще може потерпіти, а "вагнерівці" на території Білорусі для нього самого небезпечні. Вони ніяк не стануть його охороною, ніяк не асимілюються", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

На його думку, визначальною стане ситуація, яка найближчим часом розгортатиметься на полі бою в Україні.

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Крім того, турбулентності всередині самої РФ додає сильна напруженість між силовими угрупованнями всередині Росії: "Сильна напруженість між угрупованнями всередині Росії. Це вже позначилося - умовно кажучи, Патрушев, ще якісь силовики. Повний провал Путіна в історії з Пригожиним, тому що він дозволив піти безкарно людям, які вбили пілотів і екіпажі регулярних військ. Тобто вбивають його офіцерів, а він їх прощає. Тобто він навіть своїх не може не те, що захистити, але гарантувати, що злочинці будуть покарані. Є достатньо факторів, які говорять про те, що не будуть Путіна довго терпіти. Коли людина показує слабкість, то цим вона дає зрозуміти, що її можна прибрати".

Співрозмовник зазначив, що поява злочинного угруповання ПВК Вагнера в Білорусі — привід для серйозної реакції з боку Заходу: "І воно ж стає легітимною метою для української армії, тому що "вагнерівці" — це військові злочинці".

"Тому подивимося як буде — зараз запущені процеси, які, принаймні, не шкодять Україні, а це важливо, тому що Україна повинна перемогти. Путін, мені здається, повинен в найближчий період розлучитися з владою, а до цього спробує, напевно, усунути Пригожина. Бо інакше він зовсім втратить обличчя. <...> Мені здається протягом декількох місяців, до 2024 року все це станеться", — додав Санніков.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

Ситуація навколо бунту ПВК Вагнера:

Раніше повідомлялося про те, що Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.

Американське видання The Wall Street Journal, пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Горе переможеним... Особливо трусам. Імперію ПВК "Вагнера" роздирають на шматки некрофаги, несучи в дзьобах найсмачніші шматки. ПВК швидко позбавляється мільярдного державного фінансування - на ці гроші претендують інші владні угруповання", - зазначив Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про "червоні лінії" є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

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