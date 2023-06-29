Пригожин не буде ватажком Вагнера, у Путіна перепідпорядкують бойовиків - WSJ

У ПВК Вагнера близько 6 тисяч бойовиків, які виконують різну роботу – від охорони політиків у ЦАР до нафтових свердловин в Сирії, пишуть журналісти.

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Кремль перепідпорядковує собі бойовиків Пригожина в Африці - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.

Американське видання The Wall Street Journal пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.

За даними журналістів, заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії вже відправився у Дамаск, щоб передати президенту Сирії Асаду сигнал – "групи ПВК "Вагнер" більше не будуть діяти самостійно".

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Крім того, високопоставлені російські дипломати вже зателефонували президенту ЦАР і сказали, що Росія не зупиниться на шляху своєї експансії до Африки.

ЦАР, у свою чергу, готова продовжити співпрацю з Москвою незалежно від того, яке угруповання надішлють росіяни замість Вагнера.

Також зазначено, що число бойовиків ПВК Вагнера за кордоном налічує 6 тисяч осіб. Вони задіяні в різних сферах – від охорони політичних діячів в Центральноафриканській Республіці до захисту нафтових свердловин в Сирії.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня звинуватив окупантів Міноборони агресора РФ у ракетному/артилерійському ударі по тилових позиціях вагнерівців. У відповідь Пригожин заявив, що Вагнер своїм 25-тисячним угрупуванням йде на Москву.

Вже вранці 24 червня Вагнер взяв під свій контроль Ростов-на-Дону. Бунтівники стали контролювати всі військові об'єкти в місті, в тому числі і Південний військовий округ. Вони збили кілька вертольотів ВКС РФ, які намагалися завдавати ударів по ПВК.

Пригожин відправив колони Вагнера на Москву. Втім, до столиці агресора РФ вони так і не дійшли, оскільки в результаті перемовин з Лукашенком Пригожин розгорнув свої війська назад. За підсумками ухвалили рішення, згідно з яким частина ПВК Вагнер разом з Пригожиним вирушила до Білорусі.

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