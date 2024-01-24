Штаб по поводженню з військовополоненими зробив термінову заяву про падіння Іл-76

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували падіння Іл-76.

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Іл-76 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

24 січня в Мережі поширилася інформація про збиття Іл-76. У росЗМІ оголошують, що там перебували українські військовополонені. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими звернулися до українців і ЗМІ із заявою.

У відомстві прокоментували інформацію, яку публікують пропагандистські російські ресурси, і закликали утриматися від коментарів і поширення інформації до появи офіційних заяв перевірених джерел.

"Координаційний штаб та інші профільні структури збирають та аналізують усю необхідну інформацію. До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами чи органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації", - повідомили у відомстві. відео дня

Також у штабі нагадали, що ворогу України властиво здійснювати активні інформаційні спецоперації, які спрямовані проти України та створені для дестабілізації українського суспільства.

"Просимо відповідально ставиться до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами", - додали у відомстві.

Крім іншого, ситуацію прокоментував Дмитро Лубінець:

"Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію. Закликаю представників ЗМІ та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію. Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації", - написав омбудсмен.

Падіння Іл-76

Як повідомляв Главред, у середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули. Першим про падіння літака повідомив російський Телеграм-канал 112 із посиланням на джерела. За даними каналу, авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. На каналі спочатку повідомили, що на борту літака було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 із них члени екіпажу).

Також російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляли, що на борту військово-транспортного літака моделі "Іл-76" у Бєлгородській області нібито перебували українські військовополонені (65 осіб). Але, як звернув увагу своїх фоловерів блогер і офіцер ЗСУ Тарас Березовець, ситуація виглядає помітно інакше. Він повідомив, що перевезення військовополонених авіатранспортом, ще й у прикордонній області, - крок вкрай нетиповий і нелогічний. Тому необхідно чекати на деталізовану інформацію. "Або цілеспрямована дезінформація, бо втрата такого літака з пасажирами це вже НП, або провокація. Коли відбуваються обміни, з досвіду, ми знаємо, що полонених зазвичай везуть вантажівками або автобусами", - прокоментував Березовець.

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