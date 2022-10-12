Уперше в історії людству вдалося змінити траєкторію руху астероїда

NASA вдалося змінити орбіту астероїда / sun-news

Запущений NASA космічний апарат DART зумів змінити траєкторію руху астероїда "Діморфос". Це перший в історії випадок, коли людству вдалося змінити рух небесного тіла. Про це повідомляє космічна агенція NASA.

"Ця місія показує, що NASA намагається бути готовим до всіх викликів, які кидає нам всесвіт. Це переломний момент для захисту планети та всього людства ", - сказав глава NASA Білл Нельсон.

Як зазначають науковці, зонд DART вагою 550 кг зіткнувся з "Діморфосом" пізно ввечері 26 вересня 2022 року. Зіткнення DART з "Діморфосом" змінило його орбіту навколо великого астероїда "Дідімос" на 32 хвилини у перерахунку на час оберту. До зіткнення "Діморфос" проходив повне коло навколо "Дідімоса" за 11 годин і 55 хвилин, а після - за 11 годин і 23 хвилини.

У NASA підкреслили, що ні "Діморфос", ні "Дідімос" не становили б небезпеки для всієї планети, але у разі прямого влучання могли б зрівняти із землею велике місто. Цей експеримент є важливим для випробування стратегії боротьби з космічними тілами, які потенційно можуть загрожувати зіткненням із Землею.

Нагадаємо, що у березні до Землі наблизився найбільший астероїд 2021 року. Він рухався з приголомшливою швидкістю - 124 тис. кілометрів на годину. Знаходилося небесне тіло в п'ять разів далі Місяця.

Також Главред повідомляв про небезпечний астероїд 2020, який пролетів на відстані 120 тисяч кілометрів від Землі. Небесне тіло відноситься до групи Апполонів.

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