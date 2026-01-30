Енергетичне перемир'я в Україні дуже вигідне для РФ - ISW

Мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, відзначають аналітики.

Росія як і раніше відкидає довгострокове перемир'я / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет

Росія як і раніше відкидає довгострокове перемир'я

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України, про який заявив президент США Дональд Трамп, не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють вони.

Аналітики вказують, що Росія як і раніше відкидає довгострокове перемир'я і раніше пропонувала аналогічні короткострокові мораторії, щоб продемонструвати свої нібито "добросовісні" наміри, при цьому одночасно відкидаючи заклики України і США до більш тривалого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Один з прокремлівських військових блогерів заявив, що перемир'я є лише тимчасовим, додавши, що мораторій на удари по енергетичних об'єктах пов'язаний з наступним раундом переговорів між Україною і Росією в Абу-Дабі, який, за повідомленнями, запланований на 1 лютого.

Інші російські військові блогери критикували мораторій на удари і висловили полегшення тим, що він настільки короткий. Вони також стверджували, що якщо Росія піде на поступки "в якийсь момент", то Кремль буде використовувати ці поступки для досягнення своїх цілей.

Які цілі російських ударів - думка експерта

Як писав Главред, Росія планує атаки на підстанції, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій, і навіть неточне влучання ракет типу "Кинжал" або "Іскандер" в такі об'єкти може створити загрозу прямого ураження енергоблоку. Про це повідомив український експерт у сфері військових радіотехнологій і радник міністра оборони Сергій Бескрестнов.

Він пояснив, що поблизу кожної АЕС розташовані підстанції та комутаційні майданчики, через які електроенергія передається в загальну мережу, і вони знаходяться на відстані від кількох сотень метрів до приблизно одного кілометра від реакторів.

"АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації електроенергії в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об'єкти", - зазначив він.

Енергетичне перемир'я - головне

Президент США Дональд Трамп попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по українських містах протягом тижня. Про це американський президент повідомив під час засідання уряду. "Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та інших містах протягом тижня. Він погодився це зробити", - сказав Трамп.

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за спроби домогтися припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і висловив надію, що американській стороні вдасться цього досягти, згадавши також про відповідну заяву президента США.

У Кремлі закликають не очікувати швидких результатів від переговорів, оскільки попереду ще багато складної роботи. Сама атмосфера зустрічей навряд чи може бути дружньою.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

