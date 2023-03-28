"Стерти Британію з лиця землі": депутат Держдуми придумав, як РФ може перемогти Україну

Андрій Гурульов заявив, що Велика Британія є головним "підбурювачем" в Європі, тому її потрібно "знищити".

Гурульов в ефірі у Скабєєвої помарив про знищення Великої Британії / скріншот

На фоні провалу на фронті в Україні російські пропагандисти намагаються знайти "рецепти" перемоги. Причому їхні фантазії вистачає лише на те, щоб загрожувати іншим країнам Заходу.

Зокрема, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що Велика Британія є головним "підбурювачем" в Європі, тому, щоб перемогти війні з Україною, країні-агресору і окупанту потрібно "стерти з лиця землі" Британію.

Гурульов упевнений, що після цього країни Заходу одразу почнуть прислухатися до Росії та її диктатора Володимиру Путіну.

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"Перше, що потрібно зробити, – це знести Британію, просто стерти з лиця землі. І в принципі, по суті, після цього все закінчиться", - заявив депутат в ефірі російського пропагандистського ТБ.

"Завдавши критичної поразки Британії, вся війна на цьому закінчиться. І тоді одразу ж почнуть прислухатися до того, що говорить наш президент, що говорить глава КНР. До цього все йде і рано чи пізно цим все закінчиться", – сказав Гурульов.

Андрій Гурульов / скріншот

Як повідомляв Главред, одіозний депутат Держдуми Гурульов досі мріє перетворити столицю України на руїни. Також він вважає досягненням Росії втечу окупантів з Херсона.

Днями одіозний білоруський пропагандист Григорій Азаренок вибухнув ядерними погрозами на адресу Польщі та Литви. Йому привиділися погрози нападу на Білорусь, тому він пообіцяв всіх "опромінити".

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