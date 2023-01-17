Помер, не доїхавши на фронт: в РФ окупанта поховали в борг

Євген Дузь був мобілізований. Всі гроші, які йому виплатила РФ, сім'я витратила на покупку їжі та обмундирування при відправці його у військову частину.

Євген Дузь був похований у борг / Фото росЗМІ

У Росії, не доїхавши на фронт, помер мобілізований Євген Дузь із Зауральського Челябінської області. Оскільки всі гроші сім'я росіянина витратила на те, щоб зібрати його на війну, ховати окупанта довелося в борг.

32-річний чоловік був мобілізований 27 вересня, а до цього працював бригадиром у цеху на підприємстві з обробки мармуру. Всі гроші, які йому виплатила країна-агресор, сім'я витратила на покупку їжі та обмундирування при відправці його у віськову частину, повідомляє російське видання "Дзен".

Через два місяці після мобілізації він відчув нездужання і у важкому стані був доставлений в інфекційну лікарню, а ще через місяць, не приходячи до тями, помер.

Після того, як Дузь захворів, його змушували брати участь у стройовій підготовці з температурою. Крім того, у нього вкрали телефон.

За словами родичів, у окупанта був зафіксований набряк легенів.

У росіянина залишилися дружина і три сини. Свідоцтво про смерть сім'я досі не отримала, натомість їм довелося зайняти грошей, щоби поховати чоловіка.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідований 19-річний танкіст Андрій Малих з Бурятії. У минулому році він знявся в пропагандистському ролику для росТБ і вихвалявся, що нібито знищив український танк.

Також на війні в Україні ліквідували російського окупанта, який раніше був засуджений за розбій, грабіж і шахрайство. Уродженець Помор'я Олександр Возмищев уникнув терміну завдяки вступу в ПВК Вагнер.

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