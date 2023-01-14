"Два надпотужних вибухи чуло все місто": у Мелітополі ліквідували базу окупантів

"Злетіла у повітря" база окупантів на одному із захоплених заводів. Після цього у загарбників в східній частині міста почалася паніка.

У Мелітополі ліквідували базу окупантів/ УНІАН, з відкртих джерел

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі була ліквідована військова база російських окупантів, яку вони облаштували на одному із захоплених заводів.

Два гучних вибухи пролунали близько 4 години ранку в суботу, 14 січня. Після цього загарбники почали метушню у східній частині міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Було два надпотужних вибухи, їх чуло все місто. Від вибухової хвилі повідкривало у деяких будинках вікна та двері. І результат цих вибухів – це ліквідація чергової бази окупантів, яка була розташована у нижній частині міста", – розповів Федоров.

Проте це не єдина "бавовна", яка "завітала" до російських окупантів за добу у Запорізькій області. Також вранці 14 січня були вибухи в районі розташування загарбників в окупованому Бердянську. Крім цього, у зазначеному місті ввечері 13 січня злетіло у повітря авто одного з місцевих топ-гауляйтерів. Колаборант встиг відбігти від автомобіля, і тому залишився живий.

Також Федоров розповів, що у ніч на 14 січня було ліквідовано пункт дислокації російських військових у Токмаку.

"Збираємо деталі щодо втрат окупантів, поки вони збирають докупи ліквідованих військових і обвуглену техніку", – додав мер Мелітополя.

Вибухи у Мелітополі

Нагадаємо, вночі 8 січня на військовій базі російських військ в районі заводу "Гідромаш" в Мелітополі пролунали вибухи. Боєприпаси загарбників детонували понад годину. Як розповів мер міста Іван Федоров, дим над розташуванням окупантів було видно навіть вранці.

Пізніше з'явилися подробиці потужних вибухів у Мелітополі. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, вибухи прогриміли на територіях двох підприємств, де окупанти облаштували свої бази з боєкомплектом. Він уточнив, що "бавовна" сталася в ніч на 8 січня на "Гідромаші" і "Мелітополь компресор".

Окупанти після цього вивезли із заводу, де відбувся вибух, залишки знищеної обгорілої техніки. Повідомлялося, що від цеху, де зберігалися боєприпаси окупантів, залишилися лише руїни. Станом на ранок середи, 11 січня, загарбники продовжували розгрібати завали і вивозити згорілу техніку.

Читайте також: