Помер за Путіна: ЗСУ ліквідували грузина, який воював на боці окупантів

Це четвертий або п'ятий грузин, який здох за час війни Росії проти України, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

В Україні ліквідували грузина, який воював на боці окупантів.

Житель Іванівської області артилерист Алексі Гелаєвич Бекаурі служив в частині іншого регіону, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе .

"Інформація дуже мізерна, як і у верифікованому профілі соцмережі ВК - Бекаурі Алексі, г.Іаново д/р 17 липня 1991 р. і всього одне фото. На моїй пам'яті це четвертий або п'ятий грузин, який здох за ВВХ", - повідомив Комахідзе.

Ліквідований окупант / t.me/OSINTGeorgia

Нагадаємо, ВСУ ліквідували російського майора-трансвестита. Його поховали 6 січня. За попередньою інформацією, високопоставлений окупант був артилеристом, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.

Також повідомлялося, що ВСУ розбомбили базу окупантів під Шахтарськом. Було ліквідовано понад 100 російських загарбників.

Як повідомила Донецька пропагандистка Юлія Андрієнко, удар був нанесений в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди в багатьох населених пунктів, розташованих поблизу.

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