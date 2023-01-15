Помер за Путіна: ЗСУ ліквідували грузина, який воював на боці окупантів

В Україні ліквідували грузина, який воював на боці окупантів.
Житель Іванівської області артилерист Алексі Гелаєвич Бекаурі служив в частині іншого регіону, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
"Інформація дуже мізерна, як і у верифікованому профілі соцмережі ВК - Бекаурі Алексі, г.Іаново д/р 17 липня 1991 р. і всього одне фото. На моїй пам'яті це четвертий або п'ятий грузин, який здох за ВВХ", - повідомив Комахідзе.
Нагадаємо, ВСУ ліквідували російського майора-трансвестита. Його поховали 6 січня. За попередньою інформацією, високопоставлений окупант був артилеристом, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
Також повідомлялося, що ВСУ розбомбили базу окупантів під Шахтарськом. Було ліквідовано понад 100 російських загарбників.
Як повідомила Донецька пропагандистка Юлія Андрієнко, удар був нанесений в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди в багатьох населених пунктів, розташованих поблизу.
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