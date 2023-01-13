ЗСУ ліквідували тезку легендарного снайпера Другої світової

На війні в Україні був ліквідований 25-річний тезка снайпера Другої світової війни Наталії Сап'ян, яка знищила 102 окупантів, Олександр Сап'ян.
Він працював у місцевій філії великої торгової компанії, яка постачає бакалійні товари в роздрібні магазини. Влітку 2021 року одружився, а 3 жовтня 2022 року був призваний за мобілізацією, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
"Ліквідовано 23 грудня 2022 року "заради забезпечення безпеки своєї країни та свого народу". Похорон бакалійника відбувся 6 січня 2023 року", - розповів Комахідзе.
Нагадавши, ВСУ ліквідували російського майора-трансвестита. Його поховали 6 січня. За попередньою інформацією, високопоставлений окупант був артилеристом, повідомив OSINT-експерт Іраклій Комахідзе.
Також повідомлялося, що ВСУ розбомбили базу окупантів під Шахтарськом. Було ліквідовано понад 100 російських загарбників.
Як повідомила Донецька пропагандистка Юлія Андрієнко удар було завдано в ніч з п'ятниці на суботу. Одна з очевидиць розповіла, що вибухову хвилю відчули люди в багатьох населених пунктів, розташованих поблизу.
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