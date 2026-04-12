Ультраправі у Німеччині обіцяють депортацію українців та зближення з РФ: що відомо

У партії зазначають, що українці більше не повинні мати статусу біженців у Німеччині, і їх потрібно заохочувати повертатися додому.

Німецька ультраправа "АдГ" погрожує депортацією українців

Партія хоче зближення Німеччини з Росією

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) представила нову політичну програму, у якій заявила про намір різко посилити міграційну політику, депортувати українців та відновити тісні зв’язки з Росією у разі перемоги на виборах у вересні.

Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що документ презентували на партійній конференції в Саксонії-Анхальт - регіоні, де підтримка АдГ, за опитуваннями, сягає близько 40%.

Радикальні плани поза межами повноважень

У 156‑сторінковій програмі партія пропонує кроки, які виходять далеко за межі компетенцій земельного уряду. Серед них - скасування санкцій проти Москви, відновлення закупівель газу через "Північний потік", вихід із Паризької кліматичної угоди та скасування права на притулок у Німеччині.

Частина цих ініціатив майже гарантовано буде оскаржена в Конституційному суді, однак, як зазначає видання, це навряд чи зупинить партію від спроб реалізувати їх у разі приходу до влади. У статті наголошується: "Німецькі землі несуть відповідальність за освіту, поліцію та регіональні підрозділи внутрішньої розвідки, тому уряд 'Альтернативи для Німеччини' може мати далекосяжні наслідки".

Правоцентристська Християнсько-демократична партія, головний конкурент АдГ у регіоні, вже попередила, що перемога популістів стане "справжньою катастрофою" для землі.

Українців хочуть позбавити статусу біженців

Окремий блок програми присвячений міграції. АдГ заявляє, що українці "більше не повинні мати статусу біженців у Німеччині" та що їх слід "заохочувати повертатися додому".

Партія також просуває концепцію "реміграції", яка передбачає примусову депортацію людей, яким відмовлено в притулку, засуджених злочинців та всіх, хто не має права на проживання в країні. У документі йдеться про перехід від "культури привітання" до "культури прощання" щодо мігрантів.

Курс на зближення з Москвою

У програмі АдГ різко критикує "антиросійську політику існуючих політичних партій" та обіцяє працювати над відновленням економічних і культурних зв’язків із Росією. Серед пропозицій - розширення викладання російської мови та запуск шкільних програм обміну з РФ.

Партія також виступає проти залучення іноземних фахівців у сфери, де Німеччина відчуває кадровий дефіцит, заявляючи, що працівники з "культурно чужих" країн не повинні розглядатися як рішення проблеми.

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися. "Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН. За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни. "Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона. Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

​Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

