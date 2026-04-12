Ультраправі у Німеччині обіцяють депортацію українців та зближення з РФ: що відомо

Дар'я Пшеничник
12 квітня 2026, 11:07
У партії зазначають, що українці більше не повинні мати статусу біженців у Німеччині, і їх потрібно заохочувати повертатися додому.
У Німеччині ультраправа "АдГ" обіцяє вигнати українців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

  • Німецька ультраправа "АдГ" погрожує депортацією українців
  • Партія хоче зближення Німеччини з Росією

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) представила нову політичну програму, у якій заявила про намір різко посилити міграційну політику, депортувати українців та відновити тісні зв’язки з Росією у разі перемоги на виборах у вересні.

Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що документ презентували на партійній конференції в Саксонії-Анхальт - регіоні, де підтримка АдГ, за опитуваннями, сягає близько 40%.

Радикальні плани поза межами повноважень

У 156‑сторінковій програмі партія пропонує кроки, які виходять далеко за межі компетенцій земельного уряду. Серед них - скасування санкцій проти Москви, відновлення закупівель газу через "Північний потік", вихід із Паризької кліматичної угоди та скасування права на притулок у Німеччині.

Частина цих ініціатив майже гарантовано буде оскаржена в Конституційному суді, однак, як зазначає видання, це навряд чи зупинить партію від спроб реалізувати їх у разі приходу до влади. У статті наголошується: "Німецькі землі несуть відповідальність за освіту, поліцію та регіональні підрозділи внутрішньої розвідки, тому уряд 'Альтернативи для Німеччини' може мати далекосяжні наслідки".

Правоцентристська Християнсько-демократична партія, головний конкурент АдГ у регіоні, вже попередила, що перемога популістів стане "справжньою катастрофою" для землі.

Українців хочуть позбавити статусу біженців

Окремий блок програми присвячений міграції. АдГ заявляє, що українці "більше не повинні мати статусу біженців у Німеччині" та що їх слід "заохочувати повертатися додому".

Партія також просуває концепцію "реміграції", яка передбачає примусову депортацію людей, яким відмовлено в притулку, засуджених злочинців та всіх, хто не має права на проживання в країні. У документі йдеться про перехід від "культури привітання" до "культури прощання" щодо мігрантів.

Курс на зближення з Москвою

У програмі АдГ різко критикує "антиросійську політику існуючих політичних партій" та обіцяє працювати над відновленням економічних і культурних зв’язків із Росією. Серед пропозицій - розширення викладання російської мови та запуск шкільних програм обміну з РФ.

Партія також виступає проти залучення іноземних фахівців у сфери, де Німеччина відчуває кадровий дефіцит, заявляючи, що працівники з "культурно чужих" країн не повинні розглядатися як рішення проблеми.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - прогноз ООН

Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт заявила, що продовження війни призведе до того, що все менше людей захочуть повернутися.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прийняла, тим менша ймовірність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри становлять 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН.

За її словами, близько 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий притулок за кордоном під час війни.

"Модель показує, що додому повернуться 3-3,5 мільйона після завершення війни", - підкреслила вона.

Згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня та сходу Європи, менше - з півночі континенту.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який поступово скасовує спецрежим для українських біженців і переводить їх у єдину систему тимчасового захисту. Нові правила змінюють умови перебування, соціальну підтримку та доступ до послуг, зокрема обмежують виплати та медичну допомогу для дорослих.

​Уряд Чехії хоче обмежити надання тимчасового захисту українським біженцям. Цей статус може більше не поширюватися на чоловіків працездатного віку та людей, які прибувають із західних регіонів України.

Ірландський уряд ухвалив рішення автоматично продовжити імміграційні дозволи для українців, які перебувають у країні під тимчасовим захистом. Новий термін дії документів — до 4 березня 2027 року.

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

Скористалися перемир'ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

Реклама

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Останні новини

19:55

Обмеження повертаються: що буде зі світлом 13 квітня

19:45

Огірки зійдуть уже на третій день: перевірений метод вирощування розсадиВідео

19:35

Один трюк — і гриль сяє без жодних зусиль: головний секрет досвідчених кулінарівВідео

19:10

Європа ризикує втратити підтримку США: Невзлін назвав небезпечну причинуПогляд

19:05

Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:50

Замовити може будь-хто: з'явилась приватна система ППО

18:43

Скористалися перемир’ям: РФ масово перекидає техніку на важливий напрямок

18:34

В Угорщині заявили про фальсифікації на виборах — у Орбана готуються до боїв

18:25

Просування РФ: ворог досяг успіху у двох областях України – DeepState

Реклама
18:09

Не шумери і не єгиптяни: хто насправді першим зварив пиво

18:03

Нічого спільного з християнством: для чого б'ються яйцями на ВеликденьВідео

17:25

Провал переговорів із Тегераном: гучна погроза Трампа щодо морської блокади Ірану

17:02

Сигнал про пристріт чи хворобу: чому срібний хрестик раптово почорнів

16:44

Буде +21: синоптики назвали дату потепління в Україні

16:30

Вибори в Угорщині б’ють рекорди: що відомо про хід голосування

16:29

Розстріл полонених бійців ЗСУ на Великдень: РФ готує цинічну провокацію

16:15

Чистотіл рятує город: чому його ні в якого разі не можна знищувати

16:03

"Торонто мені не зайшло": дружина Остапчука назвала причину їхньої еміграції

15:59

Не захист, а вирок: чому не можна замикатися "з ключем усередині"

15:15

В Кремлі назвали єдину умову для завершення війни - що буде з переговорами

Реклама
15:09

Великдень-2026: українські зірки привітали зі святом і показали освячення пасок

14:43

Кроти назавжди втечуть з ділянки: який простий розчин слід вилети в нору

14:36

Чуже прізвище замість свого: чому українські чоловіки ставали приймаками

14:14

"Людина з вільною душею": помер зірка "Бетмена"

14:04

Чому не можна бризкати в кота водою: справжню причину знають не всіВідео

13:42

Квітнуть до самих морозів: 5 рослин для балкона, які не потребують догляду

13:29

Буданов назвав нову дату обміну полоненими і вказав на проблему - що відомо

12:54

Кому 13 квітня молитися про зміцнення віри та стійкості: яке церковне свято

12:47

Традиційні паски 300 років тому робили зовсім не так, як зараз - в чому особливістьВідео

12:33

Більшість їх навіть не чула: які унікальні українські слова репресували в СРСР

12:19

Павуки в домі: прихована загроза чи знак удачі - що кажуть експерти

12:04

"Намагаюся триматися": Аліна Шаманська повідомила про горе в родині

11:51

Буданов розкрив цікавий нюанс щодо великоднього перемир'я - чого чекати далі

11:07

Ультраправі у Німеччині обіцяють депортацію українців та зближення з РФ: що відомо

10:48

"Ми дочекалися своєї весни": подружжя Зеленських привітало українців з ВеликоднемВідео

09:54

Для чотирьох знаків зодіаку незабаром розпочнеться період удачі та везіння – хто вони

09:32

"Великоднє перемирʼя" по-російськи: РФ вдарила по швидкій на Сумщині, є поранені

08:48

Окупанти розстріляли українських військовополонених – DeepState

08:46

Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами": у чому США підозрює КНР

07:49

Переговори США з Іраном завершились без угоди: Венс розкрив, що стало на заваді

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра, 13 квітня: Овнам - іскра, Терезам - розчарування

05:10

Накриє хвиля везіння: трьох знаків зодіаку чекає період великого росту

04:31

Як швидко почистити кондиціонер самостійно: простий спосіб, який прибере 99% пилу

03:25

Бен Аффлек зважився на божевільний подарунок для Джей Ло

02:20

З однієї сотки — тонна картоплі: розкрито хитрий спосіб посадкиВідео

01:30

Вчені NASA вразили своїм відкриттям: на Марсі виявлено гігантську "сітку павука"

11 квітня, субота
23:43

Росіяни порушили великоднє перемир'я - Генштаб розкрив деталі

22:55

Синоптики здивували прогнозом на Великдень: погода в Києві різко зміниться

22:33

Що означає слово "запопадливий" - правильну відповідь знають одиниціВідео

21:46

Весняні хитрощі для саду: три прості кроки у квітні здивують результатомВідео

