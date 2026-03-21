Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

Президентські вибори можуть бути проведені після внесення поправок до конституції.

Ключові тези:

Україна не повинна проводити вибори цього року

Розпочати виборчу кампанію можна лише через шість місяців після ухвалення необхідного законодавства

Обмеження, введені воєнним станом, можуть завадити виборчій кампанії

Представники виборчої комісії України вважають, що Україна не повинна проводити вибори цього року. Таке рішення ставить Київ на шлях конфронтації зі США, пише The Times.

Зазначається, що члени офіційної робочої групи з виборів мали подати законопроект до парламенту наприкінці минулого місяця, але заявили, що їм ще потрібно вирішити ключові питання щодо того, як забезпечити чесні вибори, вільні від російських атак чи втручання.

За інформацією видання, вони планують продовжити обговорення цього питання щонайменше до кінця травня. Однак група погодилася з тим, що Україна має розпочати виборчу кампанію не пізніше ніж через шість місяців після обговорення, ухвалення необхідного законодавства та встановлення режиму припинення вогню, що фактично унеможливлює проведення президентських виборів цього року.

"Усі згодні, включаючи членів парламенту, що активна фаза бойових дій має припинитися, має бути встановлена чітка лінія розмежування, і лише після цього необхідний шестимісячний період для організації виборів. Термін уже було перенесено. Цілком точно, що система працюватиме протягом квітня та травня, тому що ми ще не вирішили всі проблеми", - заявив заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик.

Також повідомляється, що президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення поправок до конституції за допомогою референдуму. Однак робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій.

Зокрема, члени групи послалися на ризик масових жертв у разі нападу на виборчу дільницю. Крім того, Дубовик заявив, що обмеження свободи слова та пересування, введені воєнним станом, можуть завадити виборчій кампанії.

Тиск з боку США

The Times нагадує, що тиск з боку США спонукав адміністрацію президента України сформувати в грудні робочу групу, до складу якої увійшли представники виборчих комісій, депутати парламенту та представники громадянського суспільства.

"Група вивчає, як полегшити голосування приблизно шести мільйонам біженців за кордоном, приблизно трьом мільйонам українців, які проживають під російською окупацією, і майже мільйону військовослужбовців, багато з яких служать на фронті. Вибори також повинні відповідати міжнародним стандартам, щоб не зірвати плани України щодо вступу до Європейського Союзу. Немає прецеденту для проведення такого голосування, тим більше в рамках існуючих міжнародних стандартів, таких як норми Ради Європи. Немає прикладів, які ми могли б використовувати як основу", - наголосив Дубовик.

Водночас радники адміністрації Трампа порівняли цю проблему з президентськими виборами 1864 року під час Громадянської війни в США. Дубовик був здивований їхньою нездатністю зрозуміти ризики, з якими зіткнулися українці, такі як авіаудари, кібератаки або цифрова інформаційна війна.

"Я не буду називати прізвища, але знаєте, який приклад вони нам навели? Громадянська війна у Сполучених Штатах. Вони сказали, що під час Громадянської війни ми проводили вибори, то чому ви не можете? Це виходило від адміністрації Трампа", - підкреслив Дубовик.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні відбудуться не під час тимчасового перемир'я, а після закінчення війни.

Відомо, що вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів.

Про джерело: The Times The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

