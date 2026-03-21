Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення

Марія Николишин
21 березня 2026, 07:59
Президентські вибори можуть бути проведені після внесення поправок до конституції.
Вибори в Україні у 2026 році: ЗМІ розкрили умови та терміни проведення
Виборів в Україні у 2026 році не буде / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Україна не повинна проводити вибори цього року
  • Розпочати виборчу кампанію можна лише через шість місяців після ухвалення необхідного законодавства
  • Обмеження, введені воєнним станом, можуть завадити виборчій кампанії

Представники виборчої комісії України вважають, що Україна не повинна проводити вибори цього року. Таке рішення ставить Київ на шлях конфронтації зі США, пише The Times.

Зазначається, що члени офіційної робочої групи з виборів мали подати законопроект до парламенту наприкінці минулого місяця, але заявили, що їм ще потрібно вирішити ключові питання щодо того, як забезпечити чесні вибори, вільні від російських атак чи втручання.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

За інформацією видання, вони планують продовжити обговорення цього питання щонайменше до кінця травня. Однак група погодилася з тим, що Україна має розпочати виборчу кампанію не пізніше ніж через шість місяців після обговорення, ухвалення необхідного законодавства та встановлення режиму припинення вогню, що фактично унеможливлює проведення президентських виборів цього року.

"Усі згодні, включаючи членів парламенту, що активна фаза бойових дій має припинитися, має бути встановлена чітка лінія розмежування, і лише після цього необхідний шестимісячний період для організації виборів. Термін уже було перенесено. Цілком точно, що система працюватиме протягом квітня та травня, тому що ми ще не вирішили всі проблеми", - заявив заступник голови Центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик.

Також повідомляється, що президентські вибори можуть бути проведені в умовах воєнного стану шляхом внесення поправок до конституції за допомогою референдуму. Однак робоча група виключила можливість проведення голосування під час бойових дій.

Зокрема, члени групи послалися на ризик масових жертв у разі нападу на виборчу дільницю. Крім того, Дубовик заявив, що обмеження свободи слова та пересування, введені воєнним станом, можуть завадити виборчій кампанії.

Тиск з боку США

The Times нагадує, що тиск з боку США спонукав адміністрацію президента України сформувати в грудні робочу групу, до складу якої увійшли представники виборчих комісій, депутати парламенту та представники громадянського суспільства.

"Група вивчає, як полегшити голосування приблизно шести мільйонам біженців за кордоном, приблизно трьом мільйонам українців, які проживають під російською окупацією, і майже мільйону військовослужбовців, багато з яких служать на фронті. Вибори також повинні відповідати міжнародним стандартам, щоб не зірвати плани України щодо вступу до Європейського Союзу. Немає прецеденту для проведення такого голосування, тим більше в рамках існуючих міжнародних стандартів, таких як норми Ради Європи. Немає прикладів, які ми могли б використовувати як основу", - наголосив Дубовик.

Водночас радники адміністрації Трампа порівняли цю проблему з президентськими виборами 1864 року під час Громадянської війни в США. Дубовик був здивований їхньою нездатністю зрозуміти ризики, з якими зіткнулися українці, такі як авіаудари, кібератаки або цифрова інформаційна війна.

"Я не буду називати прізвища, але знаєте, який приклад вони нам навели? Громадянська війна у Сполучених Штатах. Вони сказали, що під час Громадянської війни ми проводили вибори, то чому ви не можете? Це виходило від адміністрації Трампа", - підкреслив Дубовик.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що вибори в Україні відбудуться не під час тимчасового перемир'я, а після закінчення війни.

Відомо, що вибори в Україні після війни обійдуться приблизно в 6 млрд гривень ($140 млн). Голосування буде готуватися і проводитися за рахунок грошової допомоги зарубіжних донорів.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні президентські вибори в Україні новини України
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти