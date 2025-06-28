Ціни підуть угору: які товари можуть подорожчати в Україні через вартість нафти

Витрати на імпортні товари та енергоносії зростають, а купівельна спроможність гривні знижується.

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Паливо і деякі товари з Європи додадуть у ціні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Які товари можуть подорожчати в Україні

Що буде з цінами на паливо

Зростання курсу долара та євро прямо впливає на ціни в Україні. Однак поки що, попри коливання курсу валют, вдається уникнути подорожчання імпортних товарів в Україні.

Як розповіла в коментарі Главреду членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, дорожчає імпорт з ЄС (техніка, ліки, пальне), тому зростає інфляція.

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"Для простих українців це означає, що витрати на імпортні товари та енергоносії зростають, а купівельна спроможність гривні трохи знижується", - сказала експерт.

Водночас український імпорт дуже диверсифікований, тому товарів, які повністю залежать від курсу євро, немає.

"Основну частину імпорту ми отримуємо з Китаю. Європа - на другому місці, а далі - інші азіатські та світові країни. З найбільшого, що ми імпортуємо - це нафтогазова група, техніка, електроніка, обладнання. Але всі ці товари надходять із різних напрямків. Можливо, нафтогазова група - це те, що йде в основному з Європи. Тому саме тут ми можемо побачити певне подорожчання. Хоча більш важливим фактором є не курс євро, а світова ціна на нафту", - розповів координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман.

За його словами, якщо нафта дешевшає - навіть на тлі сильного євро ми не побачимо зростання цін.

"Якщо ж нафта зростатиме - ось тоді ми відчуємо і подорожчання палива, і всього, що пов'язано з паливно-енергетичним сектором", - припустив експерт.

Утім, поки що тенденції для України сприятливі.

"Нафта трохи дешевшає, а євро трохи зростає - тому ми практично не помічаємо цих коливань у цінах", - уточнив Гетман.

​Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Курс долара в Україні - прогнози

Як писав Главред, посилення долара до євро є цілком імовірним сценарієм до кінця цього року, але його реалізація залежить від успішних переговорів між США та ЄС, які наразі мають ознаки пробуксовки. Таку думку висловив економіст, ексчлен ради НБУ Віталій Шапран.

Кандидат економічних наук, незалежний економіст Олександр Хмелевський заявив, що в Державному бюджеті на 2025 рік закладений середньорічний курс на рівні 45 гривень за долар, що, ймовірно, є спробою Нацбанку втримати інфляцію. Але фактичний середньорічний курс у підсумку може виявитися нижчим за прогнозований.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов сказав, що до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости до 43-44 гривень, тобто з липня по грудень очікується зростання на приблизно 2,5-5%.

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