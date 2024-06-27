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США хочуть відправити в Україну 8 систем Patriot з Ізраїлю - FT

Дмитро Відоменко
27 червня 2024, 22:12
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ЗМІ повідомили, що США можуть поставити Україні до восьми батарей Patriot з Ізраїлю, які там збираються вивести з експлуатації.
США, Patriot
США хочуть відправити в Україну 8 систем Patriot з Ізраїлю - Financial Times / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

США можуть передати Україні до восьми батарей для зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі. Про це повідомляє американське видання Financial Times із посиланням на джерела в четвер, 27 червня.

Як повідомляють журналісти, ймовірна майбутня процедура передбачатиме спершу постачання системи Patriot з Ізраїлю до США, а вже після цього - відправлення в Україну.

У квітні 2024 року ізраїльські чиновники заявляли, що планують вивести з експлуатації вісім батарей Patriot і замінити їх на більш сучасні системи ППО. За даними співрозмовників FT, Україна також вела прямі переговори з Ізраїлем про передачу цих систем. Журналісти додають, що ізраїльські батареї M901 PAC-2 є старішими, ніж багато систем Patriot, які зараз є в наявності в Україні.

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При цьому військові аналітики стверджують, що старі моделі досі повністю сумісні з новими Patriot.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США та низки країн НАТО. Комплекс взяли на озброєння сорок років тому і відтоді кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (містить у собі: 36 ПУ ЗКР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗКР PAC-3, 216 ЗКР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС із фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Як вважають колишні офіційні особи США та аналітики, ізраїльські системи ППО, ймовірно, будуть продані США, після чого їх зможуть передати Україні.

Журналісти також додають, що раніше Ізраїль уже відхиляв запити України про постачання систем ППО.

Інфографіка patriot, патріот

Військова допомога Україні - що відомо

Сполучені Штати Америки 25 червня можуть оголосити про передачу Україні озброєння в рамках нового пакета військової допомоги. Інформацію про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю 150 мільйонів доларів, розкрив "Голосу Америки" неназваний американський чиновник.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро.

Велика Британія передає Україні величезний пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Це стане найбільшим в історії пакетом військової допомоги.

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