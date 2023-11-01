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Українців евакуюють з Сектору Гази: скільки людей хочуть виїхати

1 листопада 2023, 15:20
Громадян України вивезуть через прикордонний пункт пропуску "Рафах" до Єгипту.
Українців евакуюють з Сектору Гази: скільки людей хочуть виїхати
Коли відбудеться евакуація українців з Ізраїлю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У середу, 1 листопада, Міністерство закордонних справ України розпочало підготовчий етап для евакуації українських громадян із палестинського анклаву Сектор Гази. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Громадян України вивезуть через КПП "Рафах" до Єгипту. Рішення про цю евакуацію прийняли на тлі дозволу Єгипту на виїзд іноземців із Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт "Рафах".

Згідно з інформацією, наданою речником МЗС України, ведеться активна підготовка до цієї операції. Наразі в списку громадян, які бажають евакуюватися, числиться 358 українців. Переважно це — жінки та діти. З усіма громадянами міністерство підтримує постійний зв’язок.

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Україна вже надіслала офіційний запит до відповідних сторін для отримання дозволів на виїзд з Гази та транзит через єгипетську територію. Наразі очікується погодження цих дозволів.

Для українців, які не мають дійсних проїздних документів, підготували документи для виїзду і забронювали транспорт для евакуації. Також створено групу дипломатів, яка прибуде на кордон із Сектором Гази для надання допомоги українцям на місці.

Представник Єгипту повідомив, що виїзд іноземців із Сектору Гази проводитиметься в алфавітному порядку відповідно до їхнього громадянства.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" розпочали масовану атаку на Ізраїль. Ця атака отримала назву "Операція Повінь Аль-Акси". Палестинські бойовики випустили у бік Ізраїлю велику кількість ракет, загалом 5 тисяч, і одночасно захопили 7 громад на півдні Ізраїлю.

Незабаром прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази. Евакуації потребували тоді 243 людини. Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України.

У вечір п'ятниці, 27 жовтня, ізраїльські військові ввійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією та ракетами. 29 жовтня, президент Ірану Ібрагім Раїсі звинуватив Ізраїль у "перетині червоних ліній". У своїй заяві він погрожував можливим втручанням Тегерана у війну між Ізраїлем та ХАМАСом, а також висловив критику на адресу Сполучених Штатів за підтримку Ізраїлю.

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сектор Газа Олег Ніколенко Напад ХАМАС на Ізраїль війна в Ізраїлі
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