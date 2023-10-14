Ізраїль відмовився евакуювати українців із Сектору Гази за 2 години до початку - Лубінець

На території Сектора Гази, який знаходиться під контролем терористів ХАМАСу, є українці. Однак їх евакуація зірвалась за 2 години до початку. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Відео вже розлетілось в Мережі.
Причини, чому Ізраїль відмовився евакуювати українців, Лубінець називає "незрозумілими".
"Вчора був дозвіл на евакуацію громадян України. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку та відкликають цей дозвіл", – сказав Лубінець.відео дня
МЗС України вже відреагувало на це, посол направив офіційну ноту протесту.
На своїй сторінці в Fecebook Лубінець зазначив, що на евакуацію із Сектора Гази очікують 243 українця - жінки та діти. Нині ХАМАС блокує пункт перетину Рафах між Єгиптом та Сектором Гази.
Ситуація в Ізраїлі
13 жовтня стало відомо про те, що армія Ізраїлю увійшла в Сектор Гази. Ізраїльські військові збиралися ліквідувати терористів і звільнити полонених. Солдатам вдалося зібрати докази, які можуть допомогти знайти заручників.
Згодом повідомлялося про те, що Ізраїль оголосив про ліквідацію одного з ватажків ХАМАС. ЦАХАЛ безпілотником ліквідував командира спецназу терористів ХАМАС Алі Кадхі, який керував нападом.
14 жовтня стало відомо про те, що Ізраїль стягнув військову техніку на кордон з Сектором Гази. На кордоні помітили танки, бронетехніку, гаубиці та іншу військову техніку.
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